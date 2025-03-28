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Как расшить коридор без перепланировки: идеи, которые работают в хрущёвках

2:35
Недвижимость

Если в вашем коридоре невозможно разойтись вдвоём, а шкаф туда встаёт только на бумаге — вы не одиноки. Узкие проходы — типичная беда большинства типовых квартир. Но даже такой сложный участок можно сделать удобным и красивым. Главное — знать пару проверенных приёмов.

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Фото: Pexels by Max Vakhtbovycn, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
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Измените планировку с умом

  • На этапе ремонта можно отдать часть коридора под расширение ванной или кухни. Иногда помогает создание мини-холла в начале или конце прохода — пространство сразу перестаёт казаться "трубой".

Используйте смежные стены

  • Часто можно вырезать нишу в смежной комнате и встроить туда шкаф, который будет выходить в коридор. Комната почти не пострадает, а в коридоре появится место для хранения.

Мебель на заказ

  • Обычный шкаф глубиной 60 см — катастрофа для узких коридоров. Ищите альтернативу: узкие консоли, стеллажи 20-30 см, мебель без распашных дверей.

Контрастные стены

  • Вместо полного "высветления" попробуйте окрасить одну стену в тёмный или насыщенный оттенок, а другую — оставить светлой. Это разрушит "тunnel-эффект" и визуально расширит проход.

Светлый и простой пол

  • Избегайте сложной плитки и тёмных покрытий. Светлый ровный пол без порогов и акцентов делает пространство легче и чище визуально.

Разделите зону прихожей

  • Если коридор длинный, "разбейте" его визуально на две зоны — например, разным напольным покрытием или цветом стен в районе входной двери. Так он не будет похож на больничный проход.

Умные зеркала

  • Одно большое вертикальное зеркало от пола до потолка в конце коридора работает лучше, чем зеркальная стена. Главное — не переборщить, иначе получите эффект лифта.

Избегайте глянца

  • Глянцевые потолки и стены визуально "сжимают" узкие пространства. В приоритете — матовые поверхности и мягкое, рассеянное освещение.

Свет — это окно

  • Нет естественного освещения? Имитируйте его. Подсветка в нишах, светильники сбоку, точечный свет по краям — всё это создаёт эффект глубины и делает коридор живым.

Декор с точностью до миллиметра

  • Минимализм рулит. Лучше — одно яркое пятно (постер, зеркало, полка), чем много мелочей. Загромождённые стены визуально сужают и так тесное помещение.

Уточнения

Интерье́р (фр. intérieur < лат. interior - внутренний мир, из лат. intrа - внутри) — в теории архитектурной композиции — вид изнутри на какой-либо объект, противоположно понятию экстерьер — вид снаружи на здание, сооружение.

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Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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