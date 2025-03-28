Дорого-богато без переплат: дизайнерские фишки для любого бюджета

2:10 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Дорогой интерьер — не всегда про деньги. Иногда достаточно пары грамотных решений, чтобы даже самый обычный ремонт выглядел как дизайнерский проект.

Фото: https://commons.wikimedia.org by Northlondonfloors, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ интерьер экологичный

Выбирайте сложные оттенки

Чем непонятнее цвет, тем дороже он выглядит. Забудьте про ярко-синий и чисто-белый — пыльная роза, шалфей, тёплый серо-бежевый сразу добавляют интерьеру глубины.

Имитации без угрызений

Современные материалы под мрамор и дерево выглядят не хуже оригинала. Керамогранит под камень, кварцвинил под доску — дешево, практично и красиво.

Чем крупнее — тем лучше

Большая плитка и панели дают меньше швов, а значит — пространство кажется чище и дороже. Выбирайте форматы от 60x60.

Матовый потолок вместо глянцевой волны

Современные матовые натяжные потолки — это просто, аккуратно и визуально "вытягивает" помещение.

Подоконник, который не выдаёт бюджет

Пластик — нет. Лучше дерево с пропиткой или плитка под камень — и красиво, и долговечно.

Контрастная затирка

Белая плитка + чёрная затирка — простой способ сделать даже самую бюджетную отделку эффектной.

Новая фурнитура — новый стиль

Меняем скучные ручки на кожаные петли или металл — и кухня/шкаф сразу преображаются.

Немного винтажа

Старинное зеркало или бабушкин комод с новым покрытием — то, чего не купишь в масс-маркете.

Матовое золото — с умом

Один-два акцента (светильник, рама, ножки стола) — и интерьер заиграл.

Картины вместо постеров

Ручная работа даже от студентов художки смотрится в разы дороже, чем постер из маркетплейса.

Однотонный диван — плюс к статусу

Глубокий цвет и текстиль с благородной фактурой (велюр, бархат) — и диван не выглядит "дешевым".

Шторы в пол — атмосфера уюта

Никаких коротких занавесок. Только длина с запасом — это уют, стиль и визуальный лоск.

Уточнения

Диза́йн (от англ. design - рисовать, чертить, задумывать, а также проект, план, рисунок) — деятельность по проектированию эстетических свойств промышленных изделий ("художественное конструирование"), а также результат этой деятельности (например, в таких словосочетаниях, как "дизайн автомобиля").



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