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Ремонт в санузле, о котором вы пожалеете: как не превратить ванную в квест

2:43
Недвижимость

Сверкающая плитка, новенькая сантехника, всё вроде красиво… а пользоваться невозможно! Ванна — как головоломка: унитаз упирается в стену, стиралка не открывается, а душ — настоящая зона боевых действий. Знакомо? Вероятно, вы допустили одну из этих фатальных ошибок при ремонте. Разберёмся, что именно может испортить жизнь — и как этого избежать.

ванная
Фото: https://commons.wikimedia.org by Jesse James, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
ванная

Санузел-тетрис: всё вроде влезло, но пользоваться нереально

Если утром вы вынуждены делать акробатические этюды с полотенцем в зубах, значит планировка не удалась. Вот типичные провалы:

  • Колени упираются в стену при посадке на унитаз
  • Раковина впритык к душевой — влага и плесень обеспечены
  • Стиралка стоит так, что дверцу можно открыть только если быть йогом

Как должно быть

  • Перед унитазом: минимум 50 см свободного пространства
  • Между раковиной и душем: хотя бы 10 см зазора
  • Перед стиралкой: не меньше 50 см

Если места критически мало — стиралку лучше вынести на кухню или в коридор.

Технический провал: спрятали трубы — и попали

Хочется, чтобы всё было красиво: ни одной лишней трубы на виду. Но когда случится ЧП, вам придётся ломать стены, чтобы добраться до коммуникаций. Ошибки, которые дорого обходятся:

  • Все трубы зашиты — нет доступа
  • Полотенцесушитель над ванной — мокрые полотенца и риск ожогов
  • Унитаз далеко от стояка — вечные засоры

Что делать

  • Ставьте ревизионные люки или прячьте трубы в шкафчики
  • Вешайте полотенцесушитель сбоку, не над ванной
  • Неотдаляйтеунитазотстояка более чем на 1,5 метра

Сантехника не влезла — и здравствуй, переделка

Купили "самую красивую ванну" — а она не помещается. Унитаз упирается в дверь, а душевая бьётся о раковину. Почему? Потому что никто не делал точных замеров.

Частые промахи

  • Ванна или душевая на пару сантиметров длиннее, чем нужно
  • Купили унитаз до ремонта — и он просто не помещается
  • Открытие створок душевой конфликтует с мебелью или техникой

Как не попасть впросак

  • Сначала — замеры, потом — покупки
  • Проверяйте не только размеры, но и радиус открывания
  • Рассмотрите нестандартные варианты: угловые унитазы, компактные душевые, раздвижные двери

Вывод

Ошибка в санузле — это не мелочь, а ежедневный стресс. Поэтому заранее продумайте планировку, делайте точные замеры и не полагайтесь на авось. А если не уверены в своих силах — подключайте дизайнера: он избавит от десятков будущих проблем.

Уточнения

Санузел (сокр. от санитарный узел) — буквально место для санитарных и гигиенических процедур.

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Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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