Ремонт в санузле, о котором вы пожалеете: как не превратить ванную в квест

Сверкающая плитка, новенькая сантехника, всё вроде красиво… а пользоваться невозможно! Ванна — как головоломка: унитаз упирается в стену, стиралка не открывается, а душ — настоящая зона боевых действий. Знакомо? Вероятно, вы допустили одну из этих фатальных ошибок при ремонте. Разберёмся, что именно может испортить жизнь — и как этого избежать.
Если утром вы вынуждены делать акробатические этюды с полотенцем в зубах, значит планировка не удалась. Вот типичные провалы:
Если места критически мало — стиралку лучше вынести на кухню или в коридор.
Хочется, чтобы всё было красиво: ни одной лишней трубы на виду. Но когда случится ЧП, вам придётся ломать стены, чтобы добраться до коммуникаций. Ошибки, которые дорого обходятся:
Купили "самую красивую ванну" — а она не помещается. Унитаз упирается в дверь, а душевая бьётся о раковину. Почему? Потому что никто не делал точных замеров.
Ошибка в санузле — это не мелочь, а ежедневный стресс. Поэтому заранее продумайте планировку, делайте точные замеры и не полагайтесь на авось. А если не уверены в своих силах — подключайте дизайнера: он избавит от десятков будущих проблем.
Санузел (сокр. от санитарный узел) — буквально место для санитарных и гигиенических процедур.
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