Стильно, но без кредитов: как обновить ванную и остаться с деньгами

Плитка, сантехника, мебель, рабочие — ремонт ванной оборачивается в астрономические суммы. Но только если вы не знаете, где и как разумно сэкономить. Без ущерба для качества и стиля. Вот 12 работающих приёмов, которые действительно помогут.
Фото: https://www.freepik.com
Ванная комната
Оставьте сантехнику на месте
Перенос унитаза, раковины или ванны — это штробление, трубы, мастера и плюс 20-30 тысяч к смете. Если всё работает, просто обновите обвязку — и экономьте.
Плитка — только там, где нужно
Нет смысла класть плитку до потолка. Облицуйте зоны контакта с водой (ванна, раковина, душ), остальное покрасьте влагостойкой краской. Стильно, современно и дешевле на 10-15%.
Стандартные решения — ваши союзники
Всё, что под заказ, всегда дороже. Стандартная мебель, раковины и напольный унитаз стоят в 2-3 раза меньше, чем их дизайнерские "собратья".
Не мелочитесь — в смысле формата
Мозаика и мелкая плитка съедают кучу клея и времени мастера. Крупноформатная — сложна в укладке. Средний размер (30x60 см) — и удобно, и экономно.
Потолок? Берите натяжной
Гипсокартон — это каркас, шпаклевка, покраска и… расходы. Натяжной потолок ставится за 2 часа, стоит дешевле и защищает от протечек.
Не сбивайте плитку без причины
Если плитка цела и крепко держится — сохраните её частично. Новая затирка или контрастные вставки — и всё выглядит обновлённым.
Выбирайте мастеров с головой
Плохой ремонт — двойные траты. Лучше взять профи с отзывами, чем потом переделывать за дешёвыми "специалистами".
Не берите откровенно дешёвое
Смеситель за 1 000 ₽ почти гарантированно потечёт через год. Средний сегмент стоит разумно и прослужит в разы дольше.
За мебелью — не обязательно плитка
Если шкаф или тумба закрывают стену, используйте влагостойкую краску. Видно не будет, а экономия — до 7 000 ₽.
Упростите декор
Панели, молдинги, гипсовые вставки — красиво, но затратно. Контрастная краска, рейки или акцентная плитка — эффектно и бюджетно.
Замените плиточную обшивку экрана
Экран под ванну вместо гипсокартона и плитки — минус 5-10 тысяч. Быстро, удобно, практично.
Делайте закупки заранее
Ловите акции и распродажи. Плитка, мебель, техника — всё дешевле на 10-20%. Главное — покупайте с запасом, чтобы потом не пришлось переплачивать за "допоставка из другой партии".
Вывод
Разумная экономия — это не дешевые материалы, а продуманный подход. Не переплачивайте за ненужное, планируйте заранее — и ваша ванная будет стильной, надёжной и по карману.
Уточнения
Ванная комната, ванная, мыльня — помещение, где находится ванна, в квартире или жилом доме, предназначенное для купания или принятия душа (душевая).