Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Под ружье: страны ЕС вступили в войну против России
Как один ген определяет цвет кошачьей шерсти — вы не поверите, где он спрятан
Арест соперника Эрдогана обрушил рынки: Турция закручивает гайки
Ошибка Байдена: стала известна главная проблема президентства Байдена
Новый альбом, старая боль: Селена Гомес вскрыла подробности прошлого с Джастином Бибером
Сказка о дешевой курице закончилась: теперь по 260 и без вариантов
Спонсор терроризма: Америка понимает, что способна остановить терроризм Киева
Разлад в Европе: названы страны, мешающие урегулированию конфликта на Украине
Приказ из США: раскрыто, какие гарантии может получить Россия от Украины

Прощай, L-образный диван! Мебель, которая займёт меньше места и больше удивит

2:22
Недвижимость

Мода на мебель в гостиной стремительно меняется. Если вы все еще думаете о приобретении громоздкого L-образного дивана, задумайтесь дважды. В 2025 году этот тренд, похоже, уходит в прошлое. Место для него занимают более элегантные и компактные решения, которые при этом не теряют в удобстве и функциональности.

Интерьер квартиры
Фото: Freepik by wuttichai1983
Интерьер квартиры

Хотя L-образные диваны и были популярны из-за своей возможности удобно расположиться, вытянуть ноги и вместить несколько человек, они часто занимали слишком много места. Но что делать, если пространство ограничено? Теперь в моде компактные, но не менее удобные и стильные диваны, которые становятся настоящим украшением гостиной.

Новый взгляд на диваны: компактность и комфорт

Модернистские тренды все больше ориентируются на диваны с плавными, органичными формами. Забудьте о прямых линиях и жестких текстурах — их место заняли мягкие изгибы и элегантные контуры, создающие уют и гармонию в интерьере. Такие диваны становятся центром внимания в комнате, даря ей тепло и уникальный стиль.

Особой популярностью пользуются модульные диваны и кресла. Эти мебельные решения универсальны и гибки, позволяя менять их конфигурацию по мере необходимости. Если вы хотите, чтобы ваша гостиная всегда оставалась актуальной и свежей, модульная мебель — это именно то, что вам нужно. Легкость в сборке и разборке позволяет быстро создавать новые варианты, придавая помещению неповторимый характер.

Оживите вашу гостиную

Эти новые решения отлично подходят для небольших помещений, где каждый сантиметр на счету. Вы можете смело экспериментировать с цветами и формами, выбирая подходящий стиль для вашего дома. Белые, бежевые и светло-серые оттенки создадут атмосферу изысканности, а текстуры ткани, такие как букле, придадут дополнительную глубину и интерес.

Смело отходите от старых привычек и открывайте для себя новые горизонты в дизайне. Новый тренд — это не только стиль, но и возможность изменить атмосферу вашего дома, сделав ее более уютной и современной.

Уточнения

Дива́н (от ср.-франц. divan — ложе) — жёсткий, полужёсткий, полумягкий или мягкий предмет мебели со спинкой, предназначенный для сидения одного и/или нескольких человек.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Обсудить
Сейчас читают
Спасаем участок от ветра и соседей — проверенные идеи для маскировки сетки
Садоводство, цветоводство
Спасаем участок от ветра и соседей — проверенные идеи для маскировки сетки Аудио 
Плохие новости для дачников: вот кого можно встретить прямо на своем участке
Домашние животные
Плохие новости для дачников: вот кого можно встретить прямо на своем участке Аудио 
Эта черепаха уже в российских реках — и лучше держаться от неё подальше
Домашние животные
Эта черепаха уже в российских реках — и лучше держаться от неё подальше Аудио 
Популярное
Настойка с характером: как хрен и имбирь превращают водку в нечто особенное

Острая, пряная, согревающая — настойка на хрене и имбире станет украшением любого застолья. Как приготовить напиток с идеальным балансом вкуса?

Настойка с характером: как хрен и имбирь превращают водку в нечто особенное
Эти оладьи сметут со стола за секунду: главный секрет — в необычном сочетании картошки с секретным ингредиентом
Эти оладьи сметут со стола за секунду: главный секрет — в необычном сочетании картошки с секретным ингредиентом
После Оскара: Том Круз и Брэд Питт борются за главную актрису Голливуда
Чёрная дыра-монстр несётся к Млечному Пути: 300 тыс. км/с — учёные в шоке
Если интервенцию сменяет оккупация, значит, страна на грани гибели Сергей Лебедев 10 тысяч призрачных солдат: британский водевиль, который оставит Киев без поддержки Дмитрий Плотников 8 уровней под песками Египта: спиральные туннели и гигантские кубы — куда ведут шахты фараонов? Игорь Буккер
Как заваривать кофе, чтобы он был полезным: новое исследование учёных
Не знаете, какую собаку завести в квартире? Вот 7 лучших вариантов
Надёжность за копейки: машины, которые переживут даже кризис и бездорожье
Надёжность за копейки: машины, которые переживут даже кризис и бездорожье
Последние материалы
Как один ген определяет цвет кошачьей шерсти — вы не поверите, где он спрятан
Арест соперника Эрдогана обрушил рынки: Турция закручивает гайки
Ошибка Байдена: стала известна главная проблема президентства Байдена
Новый альбом, старая боль: Селена Гомес вскрыла подробности прошлого с Джастином Бибером
Сказка о дешевой курице закончилась: теперь по 260 и без вариантов
Спонсор терроризма: Америка понимает, что способна остановить терроризм Киева
Разлад в Европе: названы страны, мешающие урегулированию конфликта на Украине
Приказ из США: раскрыто, какие гарантии может получить Россия от Украины
В США оценили умелые действия России с золотым запасом
Газ, темнота и пять суток под землёй: бойцы спецназа Ахмат рассказали об операции Поток в Курской области и ожогах лёгких
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.