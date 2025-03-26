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Утеплён, освещён и защищён: что важно учесть при строительстве дома — и почему это забывают

2:20
Недвижимость

Зачем в многоэтажке нужен каплевидный фасад и почему балконы могут спасти от шторма? Ответ кроется в… погоде. Даже при одинаковых стандартах и типовых проектах климат вносит свои правки. И если девелопер игнорирует особенности местности, жильцам грозят сквозняки, духота и постоянный перегрев или переохлаждение квартир.

Стройка на Бали
Фото: Pexels by Pixabay, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Стройка на Бали

Ветер: преграда вместо урагана

Сильные ветра — не только дискомфорт, но и угроза безопасности. Именно поэтому при проектировании учитывают направление ветров и создают "естественные барьеры":

  • Здания размещают подковой или П-образно — так внутри двора будет тихо.
  • Высотки ставят с наветренной стороны, низкие дома — с подветренной.
  • Скруглённые фасады (например, как у Шанхайской башни) уменьшают давление ветра почти на четверть.
  • Балконы, навесы и выступы замедляют потоки и защищают окна.

Кроме того, используются экраны, заборы и другие преграды из материалов разной плотности — они направляют ветер в обход дома.

Свет: инсоляция по правилам

Недостаток солнечного света влияет не только на настроение, но и на здоровье. Поэтому в строительстве строго регламентирован уровень инсоляции. В идеале окна жилых комнат должны выходить на юг или юго-восток — так можно получать максимум естественного освещения и экономить на электричестве.

Температура и влажность: игра в баланс

Если климат холодный — без хорошей теплоизоляции не обойтись. Материалы вроде стекловаты или целлюлозной изоляции помогают сохранить тепло зимой и избежать духоты летом. А ещё они "дышат" — пропускают пар, но не влагу, предотвращая появление конденсата. По оценкам российских производителей, правильно подобранная изоляция способна сократить теплопотери до 75%.

Архитектура, которая дружит с природой

Когда архитектура работает вместе с природой, а не вопреки ей, дом становится по-настоящему комфортным. Хорошая посадка, правильная форма зданий, качественные материалы и инженерия — всё это создаёт ощущение уюта, которое не зависит от капризов погоды.

Уточнения

Кли́мат (др.-греч. κλίμα (род. п. κλίματος) — наклон (имеется в виду наклон солнечных лучей к горизонтальной поверхности)) — многолетний (порядка нескольких десятилетий) режим погоды. Погода, в отличие от климата — это мгновенное состояние некоторых характеристик (температура, влажность, атмосферное давление).

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Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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