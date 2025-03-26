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Сезонные работы на даче: когда копаем, а когда жжём — правила осеннего сада

3:05
Недвижимость

Кажется, что ухаживать за участком нужно только летом? На самом деле именно осень и весна — ключевые сезоны, от которых зависит красота вашего сада и щедрость урожая. Пропустите важный этап — и летом будете разгребать последствия. Вот как не упустить главное.

Окно
Фото: unsplash.com by Olu Eletu, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Окно

Осень: готовим участок к зиме

  • Сбор урожая — по правилам. Плоды для хранения собирают в сентябре, пока не стало жарко — утром или вечером. Яблоки и груши аккуратно срывают в перчатках, не вытирая защитный налёт. Начинайте с нижних веток, чтобы не повредить урожай.
  • Обрезка сада. Удалите сухие и больные ветви — зимой они могут сломаться под снегом. Заделайте дупла: сначала очистите, затем засыпьте битым кирпичом и залейте известковым раствором.
  • Работы с малиной и удобрения. Плодоносящие побеги вырезают под корень и сжигают. Подкормите деревья и кусты, соблюдая дозировку — переизбыток может навредить.
  • Подготовка погреба и посадка. Обработайте стены паяльной лампой и побелите. Проветрите помещение в сухую погоду. Высаживайте озимый чеснок, тюльпаны, а ближе к октябрю — плодовые деревья и кустарники.
  • Листья и влагозарядка. Опавшие листья пригодятся как мульча — но только от здоровых деревьев. После листопада обязательно проведите влагозарядковый полив — он защитит корни от промерзания.
  • Укрытие растений. Розы и виноград укрывают до наступления серьёзных холодов. Клубнику лучше утеплить — особенно в бесснежную зиму. Малину укрывают, если сорт не морозостойкий.

Весна: время не терять ни минуты

  • Старт сезона — март. Начинается всё с рассады: в начале марта — перцы и баклажаны, позже — томаты. Сейте сразу в отдельные стаканчики, чтобы не повредить корни при пересадке. Пора и цветы сеять: астры, петунию, лобелию.
  • Обработка сада и теплиц. Проверьте каркас теплицы, вымойте окна, продезинфицируйте почву. Удобрите грядки перегноем или компостом, прогрейте плёнкой или горячей водой. Проведите обрезку кустов и деревьев.
  • Апрель — время прививок и посадок. Деревья должны быть активны (набухшие почки), а черенки — "спящими". Параллельно опрыскайте сад от вредителей: до распускания почек, после появления листьев и бутонов.
  • Высадка культур и проращивание. С середины апреля сажают деревья и кустарники, сеют холодостойкие овощи и зелень. Подготовьте картофель к посадке и откройте розы с виноградом.
  • Май — финишная прямая. Подкармливайте сад с учётом особенностей культур. В открытый грунт высаживают рассаду, картофель, теплолюбивые овощи и цветы.

Уточнения

Да́ча - загородный дом, используемый его владельцами для проживания, отдыха, выращивания сельскохозяйственной продукции .

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Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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