Умный дом или микроволновка? Неожиданный рейтинг приоритетов покупателей квартир

2:21 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Что влияет на решение о покупке квартиры в Москве больше всего? Не всегда это цена. Сегодняшний покупатель стал избирательным, ведь рынок перенасыщен предложениями, а ипотека — недоступна многим. За что москвичи действительно готовы доплачивать при покупке жилья?

Фото: freepik is licensed under Public Domain Девушка читает на балконе

Что важно в массовом сегменте

Лидерами по популярности в эконом- и комфорт-классе остаются:

Кондиционеры (34% опрошенных).

Встроенная бытовая техника (23%).

Система "умный дом" (19%).

А вот французские балконы интересуют только 7% покупателей. Зато застеклённые балконы воспринимаются как полноценное продолжение квартиры, и за них охотно доплачивают — до 300 тысяч рублей. За открытый балкон — максимум 150 тысяч.

Больше всего ценятся готовые технологичные решения: датчики протечек, сигнализации и системы безопасности. За такие опции готовы платить до 1,1% от стоимости жилья.

Что важно в технике

Покупатели, выбирающие квартиры с уже установленной техникой, чаще всего ожидают:

Стиральные машины (90%).

Микроволновки и чайники (по 67%).

Телевизоры (65%).

Менее популярны — кухонные комбайны и грили. 48% готовы выложить за технику до 150 тысяч рублей, 31% — свыше 300 тысяч.

Вид из окна и материалы отделки

Панорамные окна — в приоритете, но не "в пол". Такие конструкции кажутся многим "аквариумными" и неуютными. Ценятся виды на лес, воду или парк — за это доплачивают до 150 тысяч. Окна ПВХ с двухкамерными стеклопакетами и подоконниками из пластика или искусственного камня остаются фаворитами.

Бизнес-класс: ставка на готовую отделку

В более дорогом сегменте около 70% покупателей интересуются квартирами с готовым ремонтом — такие предложения расходятся быстрее других. Особым спросом пользуется возможность объединения квартир: в новых проектах уже на стадии строительства закладывают такие конструктивные решения.

Уточнения

Недви́жимость - вид имущества, признаваемого в законодательном порядке недвижимым. К недвижимости по происхождению относятся земельные участки, участки недр и все, что прочно связано с землёй, то есть объекты, перемещение которых без несоразмерного ущерба их назначению невозможно, в том числе здания, сооружения, объекты незавершённого строительства.





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