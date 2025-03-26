На дом без ипотеки: где россияне стали ближе к мечте о собственных квадратных метрах

2:30 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Можно ли накопить на дом без ипотеки и рассрочек? Теоретически — да. Аналитики портала "Мир Квартир" выяснили, сколько лет придётся откладывать всю зарплату, чтобы купить частный дом в своём регионе. Без трат на еду, одежду и прочее — либо за счёт дохода семьи.

Фото: pixabay.com by QuinceMedia, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Копилка

Где быстрее получится накопить

Быстрее всех смогут это сделать жители Еврейской автономной области — всего за 3,4 года. Здесь низкие цены на дома (в среднем 3,26 млн рублей). В Магаданской области такой же срок — но благодаря высоким зарплатам (151 тыс. руб.), сопоставимым с московскими.

Короткий путь к своему дому — у жителей Архангельской области (3,8 года), Чукотки (4 года), Коми (4,1), Курганской (4,2), Кемеровской (4,6), Красноярского края и ХМАО (по 4,9), а также Камчатки (5 лет).

Где сложнее будет накопить

А вот на Северном Кавказе ситуация противоположная. В Дагестане — 26,3 года накоплений, в Ингушетии — 25,6, в Чечне — 23,4. Здесь дома дорогие, а зарплаты — одни из самых низких в стране.

Сложно будет и в крупных городах и на курортах: Петербург (17,9 года), Севастополь (17,4), Москва и Крым (по 16,7), Подмосковье (15,6), Кабардино-Балкария и Карачаево-Черкесия — около 15,5 лет.

В среднем по России для покупки дома нужно копить 7,1 года. Два года назад было дольше — 8 лет. Улучшение связано с тем, что за это время зарплаты выросли на 37%, а цены на дома — только на 23%.

Некоторые регионы стали доступнее: в Севастополе срок сократился сразу на 4,5 года, в Калининградской области — на 4, в Краснодарском крае — на 3,3. А вот в Дагестане, Ингушетии и на Алтае ждать теперь придётся дольше.

Уточнения

За́рплата (за́работная пла́та, опла́та труда́ рабо́тника, опла́та труда́) — вознаграждение за труд или участие в работе.



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