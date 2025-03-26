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Рынок элитного жилья в Москве взорвался: что стоит за этим всплеском

Недвижимость

Почти на 40% — именно на столько выросли продажи элитного жилья в новостройках Москвы за 2024 год. Это не просто рост, а рекорд в истории сегмента: продано около 1890 квартир и апартаментов классов "премиум" и "делюкс". Для сравнения: в 2023 году было заключено 1360 сделок, а предыдущий пик пришёлся на 2021 год — 1620 объектов.

Элитная квартира
Фото: freepik.com by mrsiraphol, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Элитная квартира

Почему элитка не теряет популярности

Высокобюджетный сегмент недвижимости показывает устойчивость даже в нестабильные времена. Этому способствует сразу несколько факторов: качественная инфраструктура, продуманная концепция жилых комплексов и активное использование рассрочек от застройщиков.

"Несмотря на ситуацию на рынке, высокобюджетный сегмент максимально стабилен. Мы видим рост цен и стабильный спрос на проекты с сильной концепцией. Это надежный способ сохранить капитал", — говорит Марина Мальцева, замгендиректора "Аеон Девелопмент".

Какие объекты стали фаворитами

На премиальные объекты пришлось 83% всех сделок, делюкс занял оставшиеся 17%. Почти половина спроса пришлась на пять проектов:

  • River Park Кутузовский — лидер с 225 проданными квартирами (14,3% от премиум-сегмента);
  • Luzhniki Collection — 221 сделка (14,1%);
  • Тишинский бульвар — новинка года, 110 объектов (7%);
  • Река — 102 сделки (6,5%);
  • LIFE TIME — около 100 квартир (6,3%).

Эти проекты задали тон рынку, подтвердив: премиальная недвижимость — это не просто квадратные метры, а инвестиция в устойчивость.

Уточнения

Недви́жимость - вид имущества, признаваемого в законодательном порядке недвижимым. К недвижимости по происхождению относятся земельные участки, участки недр и все, что прочно связано с землёй, то есть объекты, перемещение которых без несоразмерного ущерба их назначению невозможно, в том числе здания, сооружения, объекты незавершённого строительства.
 

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Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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