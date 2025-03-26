Аренда комнат взлетела: где в России уже не найти дешёвое жильё

2:21 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

В последние месяцы аренда комнат в России стремительно дорожает. За год ставки выросли почти на 28% — это даже больше, чем у двухкомнатных квартир. Специалисты проанализировали рынок в 70 крупных городах и пришли к выводу: дешевое жильё теперь не такое уж и дешёвое.

Фото: flickr.com by Foto Miki, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Гостиная комната

Где дороже всего

Москва — 23 833 руб./мес. (+31,9%), Санкт-Петербург — 16 748 руб./мес. (+21,1%). В лидерах по ценам также Сочи (21 691 руб./мес.), Якутск, Хабаровск и Сургут. Средняя цена по стране — 12 108 руб.

А где дешевле

Самые доступные комнаты — в Пензе (8300 руб.), Саранске, Орле, Ульяновске и Кирове. В этих городах ставки всё ещё держатся ниже 9500 руб./мес.

Где скачок цен оказался самым резким

Наибольший годовой рост — в Вологде (+66,7%), Курске, Грозном, Волгограде и Челябинске. При этом Новокузнецк удивил рекордным скачком в 68,4%!

Кто, наоборот, пошёл в минус

Владивосток (-6,3%) и Севастополь (-1,5%) стали единственными городами, где аренда комнат подешевела за год.

Что происходит сейчас

С начала года цены выросли в 52 городах, но в 18 — снизились. Интересно, что в некоторых местах, например, в Череповце и Магнитогорске, за полгода ставки упали более чем на 15%.

Почему дорожает

"Из-за роста цен на квартиры, многие арендаторы вынуждены выбирать комнаты. При этом предложений на рынке становится меньше — за год их число сократилось на 63%", — объясняет Павел Луценко, глава портала "МИР КВАРТИР".

Кстати, однушки за тот же период подорожали в среднем на 20,4%. Так что комнаты — не самый стремительно дорожающий сегмент, но один из самых востребованных.

Уточнения

Недви́жимость - вид имущества, признаваемого в законодательном порядке недвижимым. К недвижимости по происхождению относятся земельные участки, участки недр и все, что прочно связано с землёй, то есть объекты, перемещение которых без несоразмерного ущерба их назначению невозможно, в том числе здания, сооружения, объекты незавершённого строительства.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.