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Три хитрости для квартиры-студии: как увеличить пространство без волшебства

2:17
Недвижимость

Как можно изменить маленькую квартиру, чтобы она стала идеальным местом для жизни, даже если пространство ограничено? Вопрос был прост: как создать настоящую спальню и уединение в небольшом помещении?

комната с цветами
Фото: https://commons.wikimedia.org by Iheywoo KOvhdwit, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
комната с цветами

Основные изменения

Одной из первых задач стало преобразование спальной зоны. Ранее импровизированная зона для сна, размещенная прямо в гостиной, не устраивала новых владельцев. Они мечтали о настоящей кровати и уединении, что стало главным стимулом для изменений. Чтобы добиться этого, было принято решение снести перегородку у входа, которая отделяла коридор от студийного пространства. Вместо нее была использована зеркальная стена, что визуально увеличило пространство.

Еще одним важным шагом стало расширение части кухонного гарнитура, который теперь стал частью главной гостиной. Оставшаяся несущая стена между кухней и гостиной также сыграла свою роль. Архитекторы обставили пространство специально подобранной мебелью на заказ и создали нишу для стиральной машины, которая идеально вписывалась в мини-ванную комнату.

Спальня и скрытые решения

Остатки несущей стены, которая не могла быть перемещена, определили расположение новой спальни. Это место, изначально предназначенное под гардеробную, теперь стало уютным уголком для отдыха. Встроенная двуспальная кровать была оснащена подъемной решеткой, открывающей доступ к пространству под кроватью — отличное решение для хранения.

"Спальня отделена от кухонного уголка перфорированной перегородкой. Это позволяет сохранить воздухопроницаемость и доступ света, а также обеспечит уединение, при этом экономит пространство и деньги", — объясняет архитектор.

Материалы и их роль

Для отделения различных зон квартиры использованы разные материалы, что стало важным элементом дизайна. Например, по обе стороны ванной комнаты появился серый ламинат с текстильной структурой, а мебель вокруг спальни была выполнена из березовой фанеры. Такое сочетание материалов подчеркивает функциональность и стиль, не загромождая пространство.

Уточнения

Интерье́р (фр. intérieur < лат. interior — внутренний мир, из лат. intrа — внутри) — в теории архитектурной композиции — вид изнутри на какой-либо объект, противоположно понятию экстерьер — вид снаружи на здание, сооружение.

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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