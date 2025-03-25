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Риелторы уходят в тень: новый закон может изменить рынок аренды

2:17
Недвижимость

Снять квартиру в России — это не просто найти подходящий вариант, но и собрать крупную сумму на старте. Помимо арендной платы и залога, квартиросъёмщикам приходится платить комиссию риелтору. И вот тут начинаются главные сложности.

"Переезд" изображен на календаре рядом с небольшим деревянным домиком
Фото: Flickr by alanharder.ca, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
"Переезд" изображен на календаре рядом с небольшим деревянным домиком

Комиссия посредников сегодня нередко доходит до 100% от месячной платы. То есть, чтобы просто заехать в съёмную квартиру, человеку нужно сразу отдать сумму, равную как минимум двум, а то и трём месяцам аренды. А это далеко не каждому по карману.

Инициатива по ограничению аппетитов риелторов

Депутат от партии "Новые люди" Ярослав Самылин направил обращение в Минэкономразвития с предложением установить верхний порог комиссии риелторов — не более 50% от месячной арендной платы. Об этом сообщает "Царьград".

По словам депутата, это поможет снизить финансовое давление на съёмщиков и сделать рынок аренды более прозрачным. Сейчас же, ситуация далека от справедливой.

"Риелторы нередко завышают свои комиссии до 60, 80, а порой и 100 процентов. Это недопустимо", — подчёркивает Самылин.

Серые схемы и липовые посредники

Дополнительную сложность создают и сами владельцы квартир. Всё чаще они отказываются от официальных агентств и публикуют объявления напрямую.

Для вида подключаются так называемые "риелторы" — знакомые или подставные лица. Они берут комиссию, превышающую разумные рамки, и делят её с хозяевами жилья. В итоге квартиросъёмщик платит больше, а контроля над происходящим фактически нет.

Что изменится, если закон примут

Если инициатива получит поддержку, правила на рынке аренды могут измениться. Но пока остаётся открытым главный вопрос: кто будет следить за соблюдением новых норм и как это повлияет на качество услуг? Не случится ли так, что риелторы просто уйдут в тень?

Тем не менее, сама идея ограничить размер комиссии — шаг навстречу интересам квартиросъёмщиков. Если её реализуют, арендовать жильё станет заметно проще и дешевле.

Уточнения

Рие́лтор — это юридическое лицо (индивидуальный предприниматель), исполняющее посреднические функции в вопросах купли, продажи и аренды недвижимого имущества.
 

Министерство экономического развития Российской Федерации (Минэкономразвития России) — федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере анализа и прогнозирования социально-экономического развития.

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Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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