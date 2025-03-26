Уходят в прошлое: немедленно выбросьте эти 5 вещей из дома

1:36 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Современные дома развиваются стремительно, и вещи, которые когда-то были неотъемлемой частью нашего быта, сегодня оказываются забытыми.

Фото: Designed by Freepik by katemangostar is licensed under Public domian Квартира студия

Всё больше людей отдают предпочтение функциональности и минимализму, избавляясь от громоздких предметов, которые занимают место и захламляют пространство.

Кухонные устройства, такие как йогуртницы и бутербродницы, уже не актуальны. Теперь универсальные устройства, как мультиварки, набирают популярность, так как они не только экономят место, но и значительно сокращают время на приготовление пищи.

Что касается детской мебели, то традиционные кроватки и пеленальные столы уходят в прошлое, уступая место модульным системам, которые можно адаптировать по мере роста ребенка. В 2025 году производители делают акцент на трансформерах, которые не только экономят пространство, но и более доступны по цене.

Ковры, с их трудностью в уходе и склонностью к накоплению аллергенов, также теряют свою популярность. Полы с подогревом и простые текстильные дорожки становятся идеальным выбором для создания уюта в доме.

Тумбочки под телевизор тоже уходят в прошлое, ведь современные плоские экраны монтируются на стены, освобождая пространство в комнате. Вместо подставок растёт спрос на кронштейны и скрытые системы хранения.

Большие кресла также уступают место модульным диванам, которые предлагают больше места для сидения и обеспечивают большую гибкость в планировке.

Уточнения

Ме́бель (фр. meuble, от лат. mobile — движимый, подвижный) — совокупность передвижных или встроенных изделий для обстановки жилых и общественных помещений и различных зон пребывания человека.



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