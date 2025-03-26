Попробуйте копеечную хитрость, чтобы уберечь окна от запотевания: эффект будет отличный

Конденсат и плесень на окнах могут стать настоящей проблемой, но есть простой и дешёвый способ справиться с этим.
Один из эффективных методов — использовать средство для мытья посуды. Всё, что нужно — это небольшое количество этого средства, которое нужно аккуратно втереть в стекло с помощью сухой тряпки.
Средство образует на окне тонкую плёнку, которая предотвращает накопление конденсата, так как вода распространяется по плёнке и быстро испаряется, не задерживаясь на стекле.
Важно не переусердствовать с количеством средства — небольшого количества будет вполне достаточно. Этот способ работает на протяжении двух недель, но в зависимости от влажности в доме может потребоваться повторение процедуры чаще.
Это лёгкий и доступный способ для борьбы с конденсатом и предотвращения образования плесени на окнах.
Окно́ — проём в стене, служащий для поступления света в помещение и вентиляции в нём. Расположение, количество и размеры окон играют важную роль в композиции фасада здания.
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