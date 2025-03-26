Попробуйте копеечную хитрость, чтобы уберечь окна от запотевания: эффект будет отличный

0:54 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Конденсат и плесень на окнах могут стать настоящей проблемой, но есть простой и дешёвый способ справиться с этим.

Фото: Pexels by Andrea Piacquadio, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Мытьё окон

Один из эффективных методов — использовать средство для мытья посуды. Всё, что нужно — это небольшое количество этого средства, которое нужно аккуратно втереть в стекло с помощью сухой тряпки.

Средство образует на окне тонкую плёнку, которая предотвращает накопление конденсата, так как вода распространяется по плёнке и быстро испаряется, не задерживаясь на стекле.

Важно не переусердствовать с количеством средства — небольшого количества будет вполне достаточно. Этот способ работает на протяжении двух недель, но в зависимости от влажности в доме может потребоваться повторение процедуры чаще.

Это лёгкий и доступный способ для борьбы с конденсатом и предотвращения образования плесени на окнах.

Уточнения

Окно́ — проём в стене, служащий для поступления света в помещение и вентиляции в нём. Расположение, количество и размеры окон играют важную роль в композиции фасада здания.

