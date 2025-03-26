Не трать деньги на профессионалов! Вот как правильно чистить кондиционер в домашних условиях

2:24 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Кондиционер требует регулярной очистки для поддержания своей эффективности. Если вы не хотите обращаться к профессионалам, вы можете сделать это самостоятельно.

Фото: Собственная работа by https://commons.wikimedia.org/wiki/User:Zunter is licensed under https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.en Кондиционер

Накапливающаяся грязь, пыль и другие загрязнения могут повысить потребление электроэнергии и даже привести к проблемам со здоровьем. Регулярная чистка предотвратит все эти последствия, поможет продлить срок службы кондиционера и поддержит его оптимальную производительность.

Перед началом работы обязательно отключите кондиционер от сети с помощью автоматического выключателя и термостата для безопасности. Вам понадобятся такие инструменты, как мягкая щётка, пылесос с насадкой-щёткой, моющее средство, спрей для очистки конденсатора, распылитель, микрофибровая салфетка и отвёртка.

Для начала необходимо очистить или заменить воздушный фильтр. Откройте или снимите переднюю панель кондиционера, следуя инструкции к вашей модели. Если фильтр одноразовый — замените его, если же его можно стирать, промойте под тёплой водой с моющим средством, затем тщательно высушите.

После этого протрите внешний корпус устройства влажной тканью. Для более сильных загрязнений используйте чистящее средство. Чтобы добраться до внутренних компонентов, откройте устройство, аккуратно протрите их мягкой щёткой или воспользуйтесь пылесосом с щёткой.

Конденсатор находится в наружном блоке, а испаритель — во внутреннем. Для чистки конденсатора используйте специальный спрей, следуя инструкции на упаковке. Если загрязнения незначительные, достаточно использовать мягкую щётку или пылесос.

Также может понадобиться промыть эти элементы, если это предусмотрено в инструкции, но делайте это очень аккуратно. Не забудьте о лопастях конвекции. Снимите защитные решётки и осторожно распрямите согнутые лезвия. Затем очистите их щёткой.

Очень важно проверить слив конденсата, который может быть забит. Для этого найдите сливной шланг или трубу и промойте их смесью воды и уксуса.

Когда все элементы очищены, аккуратно соберите кондиционер обратно, включите его и проверьте, чтобы убедиться в правильной работе устройства.

Уточнения

Кондиционе́р (англ. conditioner) — устройство для поддержания оптимальных климатических условий в помещениях строительных сооружений, транспортных средств и другой техники.



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