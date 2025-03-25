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Не оставляйте дверь ванной открытой на ночь! Это может навредить вашему здоровью

1:02
Недвижимость

Многие люди не задумываются о том, что стоит закрывать дверь ванной на ночь. Однако открытая дверь может привести к скрытым опасностям, о которых вы даже не догадываетесь.

Маленькая ванная комната
Фото: flickr.com by FlooringClarity, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Маленькая ванная комната

Двери в доме не только защищают нашу приватность, но и играют важную роль в поддержании безопасности и благополучия. Оставлять дверь ванной комнаты открытой ночью может оказаться не таким безобидным, как кажется.

С точки зрения фэн-шуй ванная комната — это место, где вода стекает, унося с собой энергию, символизирующую здоровье и процветание. Если оставить дверь ванной открытой, эта энергия может покинуть ваш дом, что негативно скажется на вашем самочувствии.

Философия фэн-шуй советует всегда держать дверь ванной закрытой, чтобы сохранить положительную энергетику в доме.

Кроме того, закрытая дверь ванной на ночь ограничивает распространение пыли и волос, что в свою очередь помогает избежать роста аллергенов в вашем доме.

Уточнения

Фэншуй или фэн-шуй (кит. трад. 風水, упр. 风水, пиньинь fēngshuǐ — дословно — «ветер и вода») — даосская практика символического освоения (организации) пространства. Адепты считают, что с помощью фэншуй можно выбрать «наилучшее» место для строительства дома или захоронения.
 

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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