Хотите платить меньше за аренду жилья? Эти лайфхаки обязательно сработают

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Аренда жилья — одна из основных статей расходов, но есть способы её сократить. Риелтор Мария Кудреватых в беседе с KP.RU поделилась советами, как уменьшить затраты на съём недвижимости.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Ключ

По её словам, лучше выбирать квартиры с необходимой мебелью и техникой, чтобы избежать дополнительных расходов.

Также можно обратить внимание на жильё на первых этажах или в районах, удаленных от центра, — такие варианты обычно дешевле.

Кроме того, специалистка рекомендует рассматривать квартиры в старом жилом фонде, так как новостройки, как правило, сдаются по более высокой цене.

Ещё один способ сэкономить — арендовать жильё в периоды низкого спроса: в январе, на майских праздниках или в первой половине лета.

Если отдельная квартира не по карману, можно объединить бюджет с друзьями или родственниками и снимать жильё совместно.

Уточнения

Аре́нда (лат. arrendare — отдавать внаём) — форма имущественного договора, при которой собственность передаётся во временное владение и пользование (или только во временное пользование) арендатору за арендную плату другому собственнику.



Ме́бель (фр. meuble, от лат. mobile — движимый, подвижный) — совокупность передвижных или встроенных изделий для обстановки жилых и общественных помещений и различных зон пребывания человека.



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