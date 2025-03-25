Хотите платить меньше за аренду жилья? Эти лайфхаки обязательно сработают

Аренда жилья — одна из основных статей расходов, но есть способы её сократить. Риелтор Мария Кудреватых в беседе с KP.RU поделилась советами, как уменьшить затраты на съём недвижимости.
По её словам, лучше выбирать квартиры с необходимой мебелью и техникой, чтобы избежать дополнительных расходов.
Также можно обратить внимание на жильё на первых этажах или в районах, удаленных от центра, — такие варианты обычно дешевле.
Кроме того, специалистка рекомендует рассматривать квартиры в старом жилом фонде, так как новостройки, как правило, сдаются по более высокой цене.
Ещё один способ сэкономить — арендовать жильё в периоды низкого спроса: в январе, на майских праздниках или в первой половине лета.
Если отдельная квартира не по карману, можно объединить бюджет с друзьями или родственниками и снимать жильё совместно.
Аре́нда (лат. arrendare — отдавать внаём) — форма имущественного договора, при которой собственность передаётся во временное владение и пользование (или только во временное пользование) арендатору за арендную плату другому собственнику.
Ме́бель (фр. meuble, от лат. mobile — движимый, подвижный) — совокупность передвижных или встроенных изделий для обстановки жилых и общественных помещений и различных зон пребывания человека.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
В России хватает ядовитых змей и пауков, встреча с которыми может обернуться проблемами. Разбираем, кого стоит опасаться в лесах и степях, и как избежать укусов.