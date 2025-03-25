60% молодых арендаторов выбирают это: как запросы поколения Z влияют на стоимость жилья

1:03 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

В последние годы в России наблюдается рост цен на аренду жилья, и одной из причин этого явления стали запросы молодых арендаторов.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Ипотека

Как отмечает эксперт Роман Жуков, представители поколения Z предъявляют более высокие требования к съёмному жилью.

Согласно данным опросов, более 60% молодых арендаторов обращают внимание на современный ремонт, эстетику и качественную меблировку. Более половины респондентов готовы арендовать только полностью укомплектованные квартиры с техникой и удобствами, такими как кондиционер и посудомоечная машина.

Собственники, стремясь соответствовать запросам, вкладываются в обновление жилья, что закономерно приводит к увеличению арендных ставок, пишет "Комсомольская правда".

Помимо этого, рост цен связан с выходом на рынок инвестиционных квартир, приобретенных в период низких ипотечных ставок. Владельцы стремятся окупить затраты, из-за чего стоимость аренды возрастает.

Уточнения

Аре́нда (лат. arrendare — отдавать внаём) — форма имущественного договора, при которой собственность передаётся во временное владение и пользование (или только во временное пользование) арендатору за арендную плату другому собственнику.



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