Этот новый тренд взорвал интернет: три идеи для современной ванной комнаты

Зачем переплачивать за дорогой ремонт, если можно сделать ванную стильной и функциональной без лишних затрат?
Чтобы избежать беспорядка и добавить удобства, скрытые системы хранения — это настоящий маст-хэв. Встраивайте выдвижные ящики или установите тумбы с сенсорным открыванием. Например, ниша под раковиной для корзин с бельём экономит до 0,5 м².
Пол с подогревом и антискользящим покрытием — ещё одно решение для удобства. Керамогранит с подогревом избавит от холодных плиток зимой, а текстурированная поверхность снизит риск падений.
Эко-сантехника — это не только способ сэкономить воду, но и уменьшить счета. Смесители с аэратором и унитазы с двумя кнопками для слива воды экономят до 20 000 литров воды в год для семьи из четырёх человек.
Наконец, душевая зона без поддона — это не только новый тренд, но и способ сэкономить пространство. Встроенный слив в пол убирает пороги и расширяет пространство, что идеально подходит для маленьких ванных комнат.
Ванная комната, ванная, мыльня — помещение, где находится ванна, в квартире или жилом доме, предназначенное для купания или принятия душа (душевая).
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