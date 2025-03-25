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Не спешите выбрасывать: старые ящики и бутылки украсят интерьер

1:31
Недвижимость

Забудьте о свалке — ваши старые вещи могут стать настоящими шедеврами в интерьере. Это не только способ сэкономить, но и добавить индивидуальности вашему дому.

интерьер экологичный
Фото: https://commons.wikimedia.org by Northlondonfloors, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
интерьер экологичный

С помощью фантазии можно дать вторую жизнь тем предметам, которые пылятся в углу, и сделать ваш интерьер стильным и уютным. Например, старую лестницу можно превратить в вертикальную полку, которая идеально подойдёт для книг или горшков с растениями. Просто покрасьте её под цвет стен для плавного перехода или оставьте натуральную текстуру для акцента.

Винтажные чемоданы, сложенные друг на друга, могут стать удобным и стильным приставным столиком. Для устойчивости их можно прикрутить друг к другу или добавить ножки от старого стула.

Стеклянные бутылки, очищенные от этикеток и покрашенные по вашему вкусу, легко превращаются в оригинальные вазы. Поставьте в них цветы, сгруппируйте на подносе, и ваш стол или подоконник сразу заиграет новыми красками.

Ящики от фруктов или вина можно использовать как настенные полки, покрыв их лаком или краской, а затем закрепив на стене. Такой деревенский стиль придаст дому уют и практичность.

Эти простые и доступные способы обновить пространство позволят вам не только сэкономить, но и добавить уникальности вашему дому. Дайте своим вещам второй шанс, и они обязательно станут частью вашего стиля.

Уточнения

Интерье́р — композиция внутреннего пространства здания с элементами обстановки предметно-пространственной среды.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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