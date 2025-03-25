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Капля этого средства избавит от нашествия мушек: гениальный лайфхак

1:17
Недвижимость

Плодовые мушки могут появиться в любом доме, особенно в тёплое время года, и хотя они безвредны, их присутствие способно вызвать серьёзное раздражение.

Цветочные мошки
Фото: creativecommons.org by Martin Cooper is licensed under https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/deed.en
Цветочные мошки

Эти маленькие насекомые стремительно размножаются, находя укромные места для откладывания яиц на спелых фруктах и сладких поверхностях.

Избавиться от них можно с помощью простого и эффективного метода. Достаточно налить в миску яблочный или винный уксус, добавить каплю средства для мытья посуды и оставить ловушку на кухне. Приманка привлекает мушек, а мыльная пленка мешает им выбраться наружу.

Если насекомых особенно много, можно оставить миску с уксусом в посудомоечной машине на ночь, а утром закрыть дверцу и включить цикл мойки, смывая мушек в канализацию.

Ещё один способ — смочить полотенце в уксусе и оставить в раковине, а утром воспользоваться аэрозолем против насекомых.

Чтобы предотвратить их появление, важно своевременно выбрасывать перезрелые фрукты, содержать мусорное ведро закрытым и сразу убирать пролитые сладкие жидкости.

Соблюдение этих простых правил поможет избежать нашествия плодовых мушек и поддерживать дом в чистоте.

Уточнения

Мушка — мелкая муха (насекомое).

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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