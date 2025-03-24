Никогда больше не стирайте вещи при 40 градусах: этот лайфхак сэкономит вам кучу денег

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1:01
Недвижимость

Стиральная машина значительно облегчает повседневную жизнь, но не все знают, что температура стирки может существенно повлиять на энергопотребление и качество ухода за одеждой.

стирка
Фото: https://commons.wikimedia.org by Dejan Krsmanovic, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
стирка

Эксперты рекомендуют отказаться от стирки при 40 °C в пользу 30 °C, поскольку это позволяет снизить расход энергии на 38%.

Стирка при 30 °C особенно подходит для деликатных тканей, таких как шерсть, шёлк, вискоза и тонкий хлопок. Такая температура позволяет эффективно удалять загрязнения, не повреждая волокна и сохраняя яркость цветов.

Дополнительную экономию энергии можно получить, оптимально загружая стиральную машину. Не стоит стирать небольшое количество вещей слишком часто, но и перегружать барабан также нежелательно.

Оптимальный объём загрузки можно определить, поместив руку сверху внутри барабана — если место остаётся, стирка будет эффективной и экономичной.

Уточнения

Сти́рка — физико-химический процесс очистки текстильных изделий (одежда, постельное бельё, занавески и т. д.), использующий водные растворы детергентов: поверхностно-активных веществ (ПАВ), энзимов, пигментов, отбеливателей и т. д.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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