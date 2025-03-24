Не спешите покупать новые полотенца: вот простой способ спасти старые с помощью глицерина

1:10 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Полотенца со временем теряют свою мягкость, становятся жёсткими и могут неприятно пахнуть. Причина этого кроется в жёсткой воде и остатках моющих средств, которые накапливаются в ткани после многократных стирок.

Фото: Own work by Tomwsulcer, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Махровые полотенца

Чтобы вернуть полотенцам мягкость, необходимо правильно ухаживать за ними. Стирка должна проводиться при высокой температуре, не менее 60 градусов, с учётом рекомендаций производителя.

Не стоит перегружать барабан стиральной машины и использовать кондиционер для белья, так как он снижает впитывающую способность ткани.

Альтернативой кондиционеру может стать глицерин, который обладает натуральными смягчающими свойствами. Достаточно добавить одну чайную ложку этого вещества в стиральную машину, и полотенца вновь станут мягкими.

Глицерин получают из растительных жиров, таких как кокосовое или пальмовое масло, либо синтетическим путём. Он также широко применяется в косметике, помогая увлажнять кожу и волосы.

Кроме того, его можно использовать для полировки мебели и зеркал, так как он предотвращает оседание пыли.

Уточнения

Полоте́нце — изделие из впитывающей ткани или бумаги, обычно в виде прямоугольника; предназначено для высушивания или вытирания предметов и тела человека путём впитывания жидкости с их поверхности при непосредственном контакте.



Глицери́н (от греч. γλυκερός «сладкий») — органическое соединение, простейший представитель трёхатомных спиртов с формулой C 3 H 5 ( OH ) 3 {\displaystyle {\ce {C3H5(OH)3}}} .



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.