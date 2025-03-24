Муравьи исчезнут навсегда: насыпьте это у порога и они забудут дорогу в ваш дом

Муравьи могут стать серьёзной проблемой в доме, особенно на кухне, где они находят источники пищи. Один из способов избавиться от них — использование натуральных репеллентов.

Фото: BMC Ecology image competition: the winning images by author, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Муравьи

Один мужчина столкнулся с нашествием муравьев после переезда в новую квартиру. Насекомые заполонили кухонную столешницу, постоянно перенося крошки и создавая ощущение беспорядка. Попытки уничтожить их физически не давали результата — их становилось только больше.

В поисках решения он обратился за советом к матери, которая предложила использовать обычную специю чили. Порошок следовало рассыпать в местах скопления муравьев, у щелей, оконных рам и вдоль их маршрутов.

Сильный аромат специи раздражал органы чувств насекомых, вынуждая их искать другие пути. Уже через несколько дней их количество заметно сократилось, пишет журнал ireceptar.

Этот метод оказался не только эффективным, но и безопасным для домашних животных, в отличие от химических инсектицидов.

В качестве альтернативы также можно использовать молотый кофе, корицу или гвоздику, которые обладают схожим эффектом. После исчезновения муравьев достаточно убрать остатки специй тряпкой или пылесосом.

Уточнения

Муравьи́ (лат. Formicidae) — семейство насекомых из надсемейства муравьиных, отряда перепончатокрылых. Являются общественными насекомыми, образующими 3 касты: самки, самцы и рабочие особи. Самки и самцы крылатые, рабочие особи — бескрылые.



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