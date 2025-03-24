Спальня в стиле лофт: три главные детали, без которых не обойтись

1:44 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Лофт — это не просто про кирпич и бетон. Это про свободу, воздух и брутальную эстетику. Этот стиль отлично подойдёт тем, кто устал от стандартных решений и хочет придать интерьеру характер. Дизайнеры выделили три главных правила, без которых лофт просто не "заработает".

Фото: flickr.com by TijsB, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Гостиная

1. Максимум простора

Главная идея лофта — пространство без перегрузки. Здесь мебель не стоит по углам, как в типовой квартире, а зонирует помещение. Особенно хорошо лофт смотрится в квартирах со свободной планировкой, но и в обычной можно добиться нужного эффекта.

Используйте:

перегородки вместо глухих стен,

подиумы для зонирования,

большие окна и распашные двери,

зеркальные поверхности, чтобы визуально расширить комнату.

2. Грамотный выбор мебели

Лофт не про вычурность. Мебель здесь — лаконичная, грубоватая, функциональная. Идеально вписываются:

кровати с металлическим каркасом,

простые деревянные столы на железных ножках,

открытые вешалки и стеллажи,

шкафы с классическими фасадами и массивными ручками.

Цветовая гамма — серый, чёрный, белый, коричневый, с акцентом на дерево и металл.

3. Минимум текстиля

В интерьере лофт не место кружевным занавескам и пухлым подушкам. Здесь окна должны быть открыты — максимум, что допустимо, это рулонные шторы или лаконичные жалюзи.

На пол — небольшой коврик у кровати, но не ковровое покрытие на всю комнату. Лофт — это про грубую фактуру, бетон и дерево, которые не нужно прятать под тканью.

Уточнения

Лофт (от англ. loft — «чердак») — хозяйственный чердак или верхняя часть здания промышленного назначения (фабрики, завода, склада), включая бывшие чердаки и технические этажи, переоборудованные под жильё, мастерские, офисные помещения или центры совместной работы; а также эклектичный стиль интерьера.



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