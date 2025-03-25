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Хотите, чтобы дома всегда было тепло и спокойно? Просто измените пару мелочей

2:34
Недвижимость

Уют — это не роскошный интерьер и не дорогая мебель. Это то самое чувство, когда возвращаешься домой и буквально кожей ощущаешь: "Здесь меня ждут. Здесь — мой мир". Создать такую атмосферу проще, чем кажется. Всё дело в мелочах.

Гостиная комната
Фото: flickr.com by Foto Miki, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Гостиная комната

Начните с текстиля

Пледы, подушки, ковры — настоящие волшебники уюта. Сочетайте разные ткани и фактуры: шерсть, хлопок, лен. Цвета выбирайте натуральные — бежевый, пыльно-розовый, терракотовый. Пара пледов, аккуратно сложенных на диване, и несколько подушек разной текстуры творят чудеса. Добавьте ковер с высоким ворсом — и комната будто обнимает.

Освещение — это атмосфера

Яркие лампы могут испортить даже самый стильный интерьер. Замените их на тёплые светодиоды с мягким жёлтым светом. Создайте несколько "очагов" света: торшер, настольная лампа, гирлянда. И, конечно, свечи — особенно в керамических подсвечниках или аромалампах с запахами ванили, корицы, хвои.

Личное — значит уютное

Фотографии в рамках, любимые книги, сувениры из путешествий, детские рисунки. Эти вещи создают душевную атмосферу. Но важно не переборщить — достаточно 3-5 акцентов в комнате. То же касается книг: стопки на столах или полки с разноцветными корешками добавят тепла.

Растения и ароматы

Зелень наполняет дом жизнью. Поставьте фикус, монстеру или неприхотливую сансевиерию. Нет времени ухаживать — поставьте вазу с сухоцветами. Для уюта важны и запахи. Используйте диффузоры, ароматические свечи, саше. Главное — избегать резких синтетических запахов.

Пространство для общения

Уютный дом — это тот, где хочется сесть и поговорить. Расставьте мебель так, чтобы диван и кресла образовывали угол или полукруг. Пуфы и подушки на полу — отличный вариант для небольших помещений. А мягкие звуки — тиканье часов, спокойная музыка — создают расслабляющий фон.

Не бойтесь несовершенства

Уют — это про свободу. Смешивайте стили, оставляйте на виду вещи, которыми пользуетесь. Корзинка с пряжей, чашка с кисточками, стопка журналов — всё это создаёт ощущение жизни, а не музея.

Уточнения

Комфорт (англ. comfort) — это состояние окружающей среды, при котором человек ощущает уют, может иметь удобный, наиболее безопасный и рациональный доступ к её ресурсам для удовлетворения своих материальных потребностей для нормального функционирования человеческого организма, удовлетворений эстетического наслаждения.

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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