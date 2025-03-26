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Не тяните резину: назван оптимальный срок службы смартфона и наушников

1:16
Недвижимость

Руководитель департамента "Телеком и Гаджеты" компании "М.Видео-Эльдорадо" Екатерина Иксанова рассказала, что эксперты советуют обновлять смартфон каждые три-четыре года.

смартфон
Фото: flickr.com by www.Pixel.la Free Stock Photos, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
смартфон

По её мнению, за это время устройство окупает свою стоимость и приносит максимальную пользу.

"Обычно через несколько лет заметно снижается емкость батареи, появляются программные ограничения, а технические характеристики начинают устаревать", — сказала Иксанова.

По её словам, замена устройства чаще, чем раз в четыре года, может быть нецелесообразной с финансовой точки зрения, а реже — неудобной из-за использования устаревших технологий.

Оптимальный срок для замены наушников, по словам специалиста, также составляет от двух до четырёх лет. Проводные модели при аккуратном обращении могут служить дольше, тогда как беспроводные устройства часто требуют замены из-за деградации аккумулятора и технического износа, сообщает Газета.Ru.

Иксанова подчеркнула, что замена наушников в указанный период позволяет поддерживать высокое качество звучания и надёжность устройства, избегая лишних затрат на частые обновления.

Уточнения

Смартфо́н (англ. smartphone — умный телефон) — мобильный телефон (современный — как правило, с сенсорным экраном), дополненный функциональностью умного устройства, фактически всегда оснащён камерой, и также фронтальной камерой, предназначенной для осуществления видеозвонков, видеоконференций и фотографирования селфи.
 

Нау́шники головны́е телефо́ны — два телефона с оголовьем, предназначенные для подключения к радиоэлектронным аппаратам.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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