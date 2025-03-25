Мечта о своём доме может обернуться долгом: избегаем ошибки

3:22 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

С первыми тёплыми днями многие задумываются о переезде за город. Кто-то мечтает о тишине и зелени, другие — о собственном доме с участком. И если раньше загородная недвижимость была сезонной историей, то теперь интерес к ней не спадает ни зимой, ни летом.

Фото: https://picryl.com/media/framing-fall-prevention-9253620797-b59adc by Национальный институт охраны труда и здоровья, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Строительство дома в Аризоне

По данным Жилфонда, сделки с ИЖС происходят круглый год: в "не сезон" — с ноября по февраль — они составляли от 7% до 9% от общего количества сделок. А в разгар весны и лета — 11-14%.

В начале 2025 года интерес к загородному жилью немного снизился: в январе доля сделок с ИЖС составила 7,5%. Причина — в изменениях на ипотечном рынке. Теперь, чтобы построить дом с господдержкой, нужно соблюдать новые условия. Рассказываем, как они работают и что делать тем, кто всё же решился строиться.

Какие программы остались

После бурного 2024 года, когда доля ипотечных сделок с загородной недвижимостью весной достигала рекордных 85%, правила игры изменились. Летом завершилась программа льготной ипотеки, а семейную и ИТ-ипотеку сделали доступными только при использовании эскроу-счётов.

К началу 2025 года остались лишь:

Семейная ипотека (до 6% годовых).

ИТ-ипотека (также до 6%).

Ипотека по рыночной ставке — от 24 до 31% годовых.

Программа сельской ипотеки формально существует, но после исчерпания лимитов в сентябре банки прекратили приём заявок.

Возможно, в марте появятся новые лимиты, но с жёсткими условиями: ограниченные территории, более строгие требования к заёмщикам. И не факт, что дом можно будет построить рядом с городом — скорее всего, только в сёлах из списка Минсельхоза.

Эскроу-счёт: защита от обмана

С 1 марта 2025 года вступил в силу закон, разрешающий использовать эскроу-счета при строительстве домов по договору подряда. Это стало обязательным для получения льготного кредита.

Эскроу-счёт — это банковский счёт, на который поступают деньги (в том числе кредитные) застройщику. Но подрядчик не получит доступ к этим средствам, пока не достроит дом и не будет оформлено право собственности на покупателя. Деньги на таких счетах застрахованы на сумму до 10 млн рублей — это дополнительная гарантия, если банк обанкротится.

Почему это важно? Потому что раньше были случаи, когда деньги оседали у недобросовестных подрядчиков, а дома так и не появлялись. Иногда мошенники даже присылали в банк фото картонного "дома", лишь бы получить кредит.

Где искать подрядчиков

Чтобы система работала, нужны надёжные строители. Для этого создана цифровая платформа Строим. дом.рф, где появится список аккредитованных компаний, которым можно доверить строительство. Там же будут размещены типовые проекты домов, которые можно адаптировать под себя. Платформа уже работает, а теперь получила официальный статус в рамках закона.

Уточнения

Недви́жимость - вид имущества, признаваемого в законодательном порядке недвижимым. К недвижимости по происхождению относятся земельные участки, участки недр и все, что прочно связано с землёй, то есть объекты, перемещение которых без несоразмерного ущерба их назначению невозможно, в том числе здания, сооружения, объекты незавершённого строительства.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.