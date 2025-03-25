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Уют в деревянном доме под угрозой? Вот, что обязательно нужно проверить

2:32
Недвижимость

Дерево — материал особенный. Оно дышит, реагирует на перепады температуры, влажности, солнце, дождь. И если за ним не ухаживать, оно теряет свою красоту и силу. Чтобы деревянный дом прослужил десятилетия, важно соблюдать пять простых, но очень важных правил.

загородный дом
Фото: lpratthomes.com by Брент Эллисон, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
загородный дом

Держим микроклимат под контролем

Температура внутри дома должна быть стабильной — от +19 до +22 °C. А влажность — в пределах 40-50%. Это позволяет избежать трещин, деформаций и появления грибка. В зимние месяцы нельзя оставлять дом неотапливаемым — древесина этого не прощает. А летом — обязательно проветривайте и делайте влажную уборку.

Защищаем фасад

Ветер, дождь, солнце — всё это медленно, но верно разрушает дерево. Поэтому каждые 5-7 лет фасад нужно обновлять: красить, пропитывать, защищать от влаги и УФ-лучей. Особенно важно следить за местами, где краска облупилась — незащищённая древесина быстро портится.

Обслуживаем дом, как автомобиль

Любой деревянный дом требует регулярной диагностики. Важно следить за усадкой — древесина "садится", и это нормально. Главное — чтобы процесс был равномерным. Регулярно регулируйте двери и окна, проверяйте водопровод, отопление, вентиляцию и дымоходы.

Некоторые строительные компании предлагают сервисное обслуживание даже после окончания гарантии. Это удобно: специалисты вовремя заметят и устранят возможные проблемы.

Предотвращаем пожары

Чтобы дом не загорелся, достаточно соблюдать простые правила. Каждый отопительный сезон начинайте с чистки дымоходов. В саунах и банях обязательно отключайте электрику после использования. У каминов — только защитные экраны и отделка из негорючих материалов.

Привлекаем специалистов

Даже если вы уверены в своих силах, лучше раз в год привлекать профессионалов. Они оценят общее состояние дома, дадут рекомендации и, если нужно, проведут комплексное обслуживание. Такой подход продлевает жизнь дому и сохраняет его внешний вид.

Деревянный дом — это не просто здание, а почти живое существо. И если заботиться о нём с умом и любовью, он будет радовать вас своим уютом и теплом долгие годы.

Уточнения

Микрокли́мат (греч. μικρός (mikros) + κλίμα (klima)) — особенности климата на небольших пространствах, обусловленные особенностями местности (лес, поле, поляна, болото, берег, водоём, направление склона, защищённость от ветров и т. п.).

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Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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