Как чистота влияет на цену жилья: продавцы об этом часто забывают

Может ли обычная уборка повысить стоимость квартиры? Да, и даже быстрее, чем вы думаете. На современном рынке недвижимости чистота — это не просто приятный бонус, а реальный способ увеличить цену объекта и ускорить его продажу.
Исследование агрегатора клининговых услуг показало: профессиональная уборка перед продажей способна поднять цену квартиры на 5-12% и сократить срок продажи на 30-40%. Особенно это актуально на вторичном рынке, где покупатель оценивает не только сам объект, но и заботу о нем.
Покупатель при просмотре мысленно просчитывает затраты на переезд. Если квартира требует уборки, он сразу закладывает это в цену и торгуется. А чистое жилье воспринимается как готовое к жизни.
Идеально убранные объекты не задерживаются на рынке. Они быстрее привлекают внимание, вызывают доверие и желание купить.
Избегайте типичных ошибок:
Подходите к бюджету разумно: качественные средства — это экономия в долгосрочной перспективе. Вывод прост: инвестиции в клининг — один из самых эффективных способов повысить ценность недвижимости.
Убо́рка (также чи́стка) — это комплекс действий, необходимый для обеспечения чистоты в промышленных, коммерческих и бытовых помещениях.
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