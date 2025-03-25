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Как чистота влияет на цену жилья: продавцы об этом часто забывают

Недвижимость

Может ли обычная уборка повысить стоимость квартиры? Да, и даже быстрее, чем вы думаете. На современном рынке недвижимости чистота — это не просто приятный бонус, а реальный способ увеличить цену объекта и ускорить его продажу.

Уборка
Фото: Openverse by Jude Doyland, https://creativecommons.org/licenses/by-nd/2.0/
Уборка

Исследование агрегатора клининговых услуг показало: профессиональная уборка перед продажей способна поднять цену квартиры на 5-12% и сократить срок продажи на 30-40%. Особенно это актуально на вторичном рынке, где покупатель оценивает не только сам объект, но и заботу о нем.

Чистота в разных сегментах недвижимости

  • Вторичка. Уборка устраняет следы прошлого и возвращает квартире свежесть. Это стоит от 170 рублей за квадрат, но увеличивает стоимость жилья до 10%.
  • Новостройки после ремонта. Пыль, остатки клея и разводы визуально удешевляют даже самые светлые помещения. Генеральная уборка (от 220 руб./м²) помогает быстрее продать квартиру.
  • Элитная недвижимость. Здесь каждая деталь важна. Отсутствие даже мелких загрязнений создает ощущение статуса. Стоимость премиальной уборки — до 300 руб./м², но и прирост к цене — до 15%.

Почему клининг — это инвестиция

Покупатель при просмотре мысленно просчитывает затраты на переезд. Если квартира требует уборки, он сразу закладывает это в цену и торгуется. А чистое жилье воспринимается как готовое к жизни.

Идеально убранные объекты не задерживаются на рынке. Они быстрее привлекают внимание, вызывают доверие и желание купить.

Как выбрать клининговую компанию

Избегайте типичных ошибок:

  • Не гнаться за самой низкой ценой — часто это экономия на качестве.
  • Прописывайте четкое техзадание.
  • Контролируйте результат — например, через сервисы с независимой проверкой, как у SweepMe.

Подходите к бюджету разумно: качественные средства — это экономия в долгосрочной перспективе. Вывод прост: инвестиции в клининг — один из самых эффективных способов повысить ценность недвижимости.

Уточнения

Убо́рка (также чи́стка) — это комплекс действий, необходимый для обеспечения чистоты в промышленных, коммерческих и бытовых помещениях.

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Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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