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Секрет уюта на даче — как патио меняет атмосферу за пару часов

2:01
Недвижимость

Хотите кусочек Средиземноморья у себя на даче? Обустраивайте патио! Это не просто зона отдыха — это атмосфера уюта, солнца и неспешных вечеров.

Патио
Фото: https://commons.wikimedia.org by xavier.estruch, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Патио

Что такое патио и с чего начать

Патио — это мощеная площадка на открытом воздухе с мебелью, где приятно проводить время. Его можно устроить рядом с домом, в саду или даже на крыше. Достаточно уложить тротуарную плитку или гравий и поставить столик с креслами. А сверху — навес: съемный, стационарный или автоматический. Всё просто.

Кухня под открытым небом

Отличное решение — разместить патио рядом с кухней. Удобно переносить продукты, посуду и подавать блюда прямо на свежем воздухе.

Кострище вместо мангала

Если хочется живого огня — сделайте кострище. Его можно сложить из кирпича за пару часов. Главное — надежное основание из геотекстиля, щебня и песка. Правда, меню будет скромнее, чем с мангалом.

Цветы и зелень

Добавьте уюта с помощью настенных кашпо. Крепкая стена забора или фасада отлично подойдет. Сделать их можно своими руками — из фанеры или старых мебельных щитов.

Мебель с характером

Ротанг — стильное и практичное решение для улицы. Но и старая мебель может заиграть по-новому. Немного шлифовки, морилки или латексной краски — и дачный антиквариат станет изюминкой патио.

Не забывайте про свет

Правильно подобранные уличные светильники создадут особую атмосферу. Главное — учитывать размеры площадки и расстояние до розетки, выбирать влагозащищенные лампы.

А если крыша позволяет…

Патио можно организовать и на крыше. Главное — чтобы она была плоской и с удобным, безопасным доступом. Такой вариант точно станет предметом зависти соседей.

Уточнения

Интерье́р (фр. intérieur < лат. interior - внутренний мир, из лат. intrа - внутри) — в теории архитектурной композиции — вид изнутри на какой-либо объект, противоположно понятию экстерьер — вид снаружи на здание, сооружение.

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Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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