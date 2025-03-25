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Где хранить обувь, чтобы не превратилась в головную боль: неожиданное решение

2:17
Недвижимость

"В большой семье ботинки не раскидывай!" — эта шутка становится реальностью, когда в прихожей некуда ступить. Но даже в одиночку легко утонуть в груде туфель и кроссовок. Разберёмся, как держать обувной вопрос под контролем — без лишней суеты и неудобств.

Хранение обуви
Фото: https://www.freepik.com
Хранение обуви

Сортировка — первый шаг к порядку

Неважно, какое сейчас время года — привычка регулярно перебирать обувь способна значительно упростить жизнь. Часто на коврике скапливаются пары, которые никто уже не носит: одни малы, другие разносились или просто надоели. Самое время освободить место.

Сортируйте обувь каждого члена семьи по отдельности. Так проще понять, чего не хватает, а что давно пора отдать или продать. А заодно легче спланировать, что стоит докупить.

Сезонность важна — не только в моде

Летние босоножки зимой и зимние сапоги летом — это не только нелепо, но и неудобно. Как только сезон заканчивается, обувь лучше вымыть, высушить и убрать на хранение: на антресоль, в гардеробную, на склад или в гараж. Это не только освобождает место, но и помогает обуви прослужить дольше.

Уход — залог долговечности

Перед первым выходом и после каждого использования обувь нуждается в уходе. Важно использовать средства, подходящие к материалу: спреи, кремы, губки. Сушить её на батарее — плохая идея, лучше — при комнатной температуре или с помощью специальных сушилок.

Кроссовки можно стирать в машине, но только в деликатном режиме. И не забывайте протирать каждую пару после прогулок — особенно в слякоть.

Как и где хранить

Открытая гардеробная? Отлично подойдут одинаковые пластиковые коробки с крышками — и красиво, и удобно. Подпишите их, чтобы не терять время на поиски. Для обуви, связанной со спортом или хобби, лучше выделить отдельное место — рядом с остальной экипировкой. Чехлы — отличное решение: всё под рукой и в чистоте.

Идеально, если у каждого члена семьи будет своя зона: отдельная полка или даже просто коврик. Так и порядок поддерживается, и нужную пару найти проще.

Уточнения

Мо́да (фр. mode, от лат. modus - мера, образ, способ, правило, предписание) — совокупность привычек, ценностей и вкусов, принятых в определённой среде в определённое время. Установление идеологии или стиля в какой-либо сфере жизни или культуры.

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Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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