Где хранить обувь, чтобы не превратилась в головную боль: неожиданное решение

"В большой семье ботинки не раскидывай!" — эта шутка становится реальностью, когда в прихожей некуда ступить. Но даже в одиночку легко утонуть в груде туфель и кроссовок. Разберёмся, как держать обувной вопрос под контролем — без лишней суеты и неудобств.
Неважно, какое сейчас время года — привычка регулярно перебирать обувь способна значительно упростить жизнь. Часто на коврике скапливаются пары, которые никто уже не носит: одни малы, другие разносились или просто надоели. Самое время освободить место.
Сортируйте обувь каждого члена семьи по отдельности. Так проще понять, чего не хватает, а что давно пора отдать или продать. А заодно легче спланировать, что стоит докупить.
Летние босоножки зимой и зимние сапоги летом — это не только нелепо, но и неудобно. Как только сезон заканчивается, обувь лучше вымыть, высушить и убрать на хранение: на антресоль, в гардеробную, на склад или в гараж. Это не только освобождает место, но и помогает обуви прослужить дольше.
Перед первым выходом и после каждого использования обувь нуждается в уходе. Важно использовать средства, подходящие к материалу: спреи, кремы, губки. Сушить её на батарее — плохая идея, лучше — при комнатной температуре или с помощью специальных сушилок.
Кроссовки можно стирать в машине, но только в деликатном режиме. И не забывайте протирать каждую пару после прогулок — особенно в слякоть.
Открытая гардеробная? Отлично подойдут одинаковые пластиковые коробки с крышками — и красиво, и удобно. Подпишите их, чтобы не терять время на поиски. Для обуви, связанной со спортом или хобби, лучше выделить отдельное место — рядом с остальной экипировкой. Чехлы — отличное решение: всё под рукой и в чистоте.
Идеально, если у каждого члена семьи будет своя зона: отдельная полка или даже просто коврик. Так и порядок поддерживается, и нужную пару найти проще.
Мо́да (фр. mode, от лат. modus - мера, образ, способ, правило, предписание) — совокупность привычек, ценностей и вкусов, принятых в определённой среде в определённое время. Установление идеологии или стиля в какой-либо сфере жизни или культуры.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Острая, пряная, согревающая — настойка на хрене и имбире станет украшением любого застолья. Как приготовить напиток с идеальным балансом вкуса?