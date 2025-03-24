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Разогреваете еду не так? Вот почему это может закончиться болезнью

2:42
Недвижимость

Мы так привыкли к микроволновке, что перестали её замечать. Бросили тарелку, нажали кнопку — и еда готова. Удобно, быстро, без лишней суеты. Но неужели всё так безобидно?

кухня
Фото: https://commons.wikimedia.org by XanderL, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
кухня

На самом деле — нет. Даже у разогрева остатков ужина есть тёмная сторона. Учёные уже давно предупреждают: неправильное использование микроволновки может серьёзно повлиять на здоровье. И вот почему.

Пластик: незаметный яд в тарелке

Самая частая ошибка — разогрев пищи в пластиковых контейнерах. Даже с маркировкой BPA-free они при нагревании могут выделять другие опасные вещества — например, бисфенол S, о вреде которого говорят всё чаще. Эти токсины попадают в пищу, а затем — в наш организм, накапливаясь в тканях и органах.

Питательные вещества исчезают

Микроволны меняют структуру воды в продуктах и могут разрушать витамины и антиоксиданты. Например:

  • в мясе теряется до 40% витамина B12,

  • овощи теряют антираковые соединения,

  • остаются только "пустые калории", не дающие энергии, но способствующие набору веса.

Излучение и утечки

Производители уверяют: микроволновки полностью герметичны. Но что, если дверца прилегает не плотно? Даже минимальная утечка излучения может накапливаться, особенно если вы стоите рядом с включённым прибором по несколько раз в день.

Бактерии не уходят — они остаются

Микроволновка не убивает бактерии. Она просто нагревает еду. Если пища прогревается неравномерно, в "холодных зонах" выживают патогены. Особенно опасно разогревать несвежую пищу или сырое мясо — риск отравления очень высок.

Микропластик: то, что накапливается в теле

Вы греете лапшу в пластиковом стаканчике? Эти маленькие привычки могут привести к накоплению микропластика в печени, почках и даже мозге. Исследования на животных показывают: он вызывает опухоли, гормональные сбои и воспаления. У людей — масштабных данных пока нет. Но готовы ли вы проверять это на себе?

Как снизить риски: 6 простых правил

  1. Только стекло и керамика — забудьте о пластике.

  2. Не стойте рядом с работающей микроволновкой.

  3. Не используйте плёнку, если на ней нет отметки "safe for microwave".

  4. Разогревайте еду по 2-3 минуты, но порциями.

  5. После разогрева дайте еде постоять минуту.

  6. Никогда не размораживайте мясо в микроволновке.

Уточнения

Микроволно́вая печь (микроволно́вка) или СВЧ-печь - электроприбор, позволяющий совершать разогрев водосодержащих веществ благодаря электромагнитному излучению дециметрового диапазона (обычно с частотой 2450 МГц) и предназначенный для быстрого приготовления, подогрева или размораживания пищи.

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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