Купили — и забыли: ТОП вещей, которые никогда не пригодятся на кухне

2:13 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Кажется, выбор в магазинах сегодня бесконечен — от гаджетов для кухни до суперсовременных уборочных девайсов. Но за яркой обёрткой часто скрываются вещи, которые быстро отправляются пылиться в шкаф. Мы собрали список из 10 популярных предметов, которые только загромождают пространство и не оправдывают своей цены.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Зелёная кухня

Нож для пиццы

Звучит удобно, но обычный нож справляется ничуть не хуже. А вот место в ящике такой "ролик" занимает немало.

Сушилка для салата

Громоздкая конструкция, которую используют раз в месяц, если не реже. Кухонное полотенце или бумажные салфетки сделают ту же работу — тише и проще.

Пресс для чеснока

На практике — бесполезный. Чаще всего чеснок всё равно нарезают или раздавливают ножом. А мыть пресс, кстати, не так уж легко.

Машина для пасты

Домашняя паста — это вкусно, но… сколько раз вы готовы готовить её вручную? Ответ на этот вопрос быстро отрезвляет.

Машина для попкорна

Занимает кучу места, а делает то же самое, что пакет в микроволновке. Если хотите "по-киношному" — добавьте специи или каплю масла.

Электрический консервный нож

Большой, дорогой и не влезает в кухонный ящик. Подойдёт разве что тем, кто не может пользоваться ручным открывателем.

Вакуумные пакеты для хранения

Идея классная, но на деле они часто пропускают воздух, ломаются, а вещи внутри мнутся и портятся. Лучше — обычные контейнеры.

Паровая швабра

Не подходит для всех полов, стоит дорого, эффект сомнительный. К тому же может испортить покрытие. Старый добрый швабр-метод не подвёл ещё никого.

Фитнес-гаджеты

Очки для бокса, велостанции и прочие "мотиваторы" часто превращаются в дорогую вешалку. Если не тренируетесь сейчас, вряд ли начнёте потом. А вот гантели и коврик — точно не подведут.

Не поддавайтесь на красивые обещания — и ваш дом будет свободнее, а кошелёк — толще.

Уточнения

Экономия — способ ведения хозяйства по принципу бережливости, минимизации расхода ресурсов, ресурсосбережения.



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