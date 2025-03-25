Ипотека — не приговор: как вырваться из долгов раньше срока и остаться в плюсе

Казалось бы, оформили ипотеку — и здравствуй, 20 лет ежемесячных платежей. Но не всё так безнадёжно! Финансово подкованные люди давно знают, как обойти этот марафон и сэкономить миллионы. Вот пять проверенных стратегий, которые помогут вам избавиться от ипотечного долга куда раньше, чем написано в договоре.
Когда в руки попадают лишние деньги, не уменьшайте ежемесячный платёж — сокращайте срок кредита. Это снижает итоговую переплату в разы.
Внесли миллион рублей на досрочное погашение:
Вывод очевиден.
Государство может вернуть вам до 650 000 рублей:
Если квартира оформлена на двоих супругов — сумма удваивается. Единственное условие: вы должны официально платить НДФЛ 13%.
Маткапитал — отличная подмога: его можно пустить на первоначальный взнос или погашение кредита. В 2025 году сумма доходит до 775 628 рублей. Подходит даже за первого ребёнка. Бонус в том, что это "живые" деньги, а не цифры на бумаге.
Ипоте́ка (от др.-греч. ὑποθήκη - подпорка, подставка) — вариант залога недвижимости, при котором объект недвижимости остаётся во владении и пользовании должника (в отличие от заклада), а кредитор, в случае невыполнения должником своего обязательства, приобретает право получить удовлетворение за счёт реализации данного имущества.
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