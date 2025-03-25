Ипотека — не приговор: как вырваться из долгов раньше срока и остаться в плюсе

2:27 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Казалось бы, оформили ипотеку — и здравствуй, 20 лет ежемесячных платежей. Но не всё так безнадёжно! Финансово подкованные люди давно знают, как обойти этот марафон и сэкономить миллионы. Вот пять проверенных стратегий, которые помогут вам избавиться от ипотечного долга куда раньше, чем написано в договоре.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Ключи от квартиры

Научитесь считать свои деньги

Да, звучит банально, но без понимания, куда утекают деньги, ипотеку не победить. Первым делом — уберите эмоциональные траты и запланируйте бюджет. Чаще всего, уже после первой "ревизии" вы найдёте лишние 10-20% дохода, которые можно направить на досрочные платежи. Это и будет вашим антидолговым резервом.

Ипотека по карману — не значит на грани выживания

Никаких платежей в ползарплаты! Оптимальный уровень — не более 30% дохода. Тогда и нервы в порядке, и штрафов за просрочку не будет. Если же платёж уже не тянете — рассматривайте рефинансирование: подайте заявление через 6 месяцев после оформления кредита и пересчитайте ставку.

Уменьшайте срок, а не платёж

Когда в руки попадают лишние деньги, не уменьшайте ежемесячный платёж — сокращайте срок кредита. Это снижает итоговую переплату в разы.

Внесли миллион рублей на досрочное погашение:

Уменьшили платёж → сэкономили 2 млн

Уменьшили срок → сэкономили 7,8 млн

Вывод очевиден.

Не забывайте про налоговый вычет

Государство может вернуть вам до 650 000 рублей:

260 000 — за покупку недвижимости

390 000 — за проценты по ипотеке

Если квартира оформлена на двоих супругов — сумма удваивается. Единственное условие: вы должны официально платить НДФЛ 13%.

Используйте материнский капитал

Маткапитал — отличная подмога: его можно пустить на первоначальный взнос или погашение кредита. В 2025 году сумма доходит до 775 628 рублей. Подходит даже за первого ребёнка. Бонус в том, что это "живые" деньги, а не цифры на бумаге.

Уточнения

Ипоте́ка (от др.-греч. ὑποθήκη - подпорка, подставка) — вариант залога недвижимости, при котором объект недвижимости остаётся во владении и пользовании должника (в отличие от заклада), а кредитор, в случае невыполнения должником своего обязательства, приобретает право получить удовлетворение за счёт реализации данного имущества.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.