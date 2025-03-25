Почему хозяюшки в TikTok теперь убираются только так — и вы тоже захотите

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Недвижимость

Генеральная уборка на целый день, усталость и надежда, что результат продержится хотя бы неделю. Но уже через пару суток на полу — крошки, в ванной — разводы, а на полках снова пыль. Чтобы дом оставался чистым без изнуряющих марафонов, всё больше хозяек выбирают метод 6/10.

Химчистка мебели
Фото: https://www.freepik.com
Химчистка мебели

В чём суть метода

  • Принцип предельно простой: разделить уборку на блоки по частоте. Определённые действия выполняются каждый день, другие — раз в неделю, третьи — раз в месяц, и так далее. Благодаря этому способу можно поддерживать порядок без перегрузок и авралов.

6 ежедневных задач

  1. Заправить кровати
  2. Помыть посуду
  3. Поставить стирку
  4. Протереть обеденный стол
  5. Помыть раковины (на кухне и в ванной)
  6. Пропылесосить

Эти простые действия не отнимают много времени, но позволяют дому выглядеть ухоженно каждый день. При этом список легко адаптируется: в квартире без детей и домашних животных ежедневная уборка пылесосом может быть необязательной.

10 задач на неделю

  1. Вымыть ванную
  2. Прочистить слив
  3. Протереть пыль
  4. Стирать постельное бельё
  5. Вымыть полы
  6. Разобрать кладовку или ящики
  7. Очистить микроволновку
  8. Вымыть холодильник
  9. Почистить посудомоечную машину
  10. Убрать за питомцем (лоток, миски)

Важно не забывать и о бытовой технике. Например, чтобы очистить посудомоечную машину:

  • Насыпать 5 ложек лимонной кислоты в отсек для таблетки
  • Запустить горячий режим без посуды.

Ежемесячные задачи

  • Протереть кухонную технику (тостер, чайник, вафельницу)
  • Прибраться в гардеробной
  • Навести порядок в машине

Такие зоны часто выпадают из поля зрения, но именно там скапливаются крошки, пыль и загрязнения.

Раз в три месяца

  • Протереть фасады шкафов
  • Очистить плинтусы и двери
  • Вымыть окна
  • Протереть решётки вентиляции
  • Почистить мягкую мебель

Периодичность можно регулировать под образ жизни. У семьи с детьми или животными такие действия могут потребоваться чаще, чем тем, кто живёт один.

Как внедрить метод 6/10 и не бросить

  • Разделить ответственность: в доме с семьёй распределение задач — не прихоть, а необходимость. Даже самые маленькие члены семьи могут помогать: вытирать стол, убирать игрушки, складывать посуду в раковину.
  • Подстроить под свои потребности: метод гибкий: если не нужно стирать каждый день, но необходима ежедневная влажная уборка — просто заменить один пункт другим. Главное — регулярность и системность.

Уточнения

Убо́рка (также чи́стка) — это комплекс действий, необходимый для обеспечения чистоты в промышленных, коммерческих и бытовых помещениях.

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Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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