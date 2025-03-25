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Как сдать квартиру дороже, не вкладываясь в ремонт: 10 хитростей, которые работают

2:46
Недвижимость

Если вы хотите сдавать жильё дороже, чем конкуренты, не обязательно делать капитальный ремонт или покупать дизайнерскую мебель. Достаточно немного доработать интерьер — и арендаторы будут бороться за вашу квартиру. Вот что действительно работает.

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Фото: freepik.com by Drazen Zigic, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
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Чистота как первый шаг к роскоши

  • Никакие дизайнерские приёмы не спасут, если в квартире грязно. Генеральная уборка, нейтрализация запахов, лёгкий приятный аромат у входа — всё это создаёт ощущение уюта с первой минуты.

Свет, который продаёт

  • Хорошее освещение делает квартиру просторнее и дороже. Добавьте тёплые подвесные лампы, торшеры, подсветку на кухне и в зонах отдыха. Современные светильники из дерева и металла подчеркнут актуальность интерьера.

Мебель с изюминкой

  • Функциональность — в моде. Диваны с ящиками, столы-трансформеры, зонирующие стеллажи — всё это позволяет адаптировать квартиру под разные запросы жильцов.

Текстиль — недорогой способ освежить интерьер

  • Новые шторы, декоративные подушки, ковры — добавьте немного мягкости и цвета. Сочетайте нейтральную базу с акцентами, и комната заиграет новыми красками.

Санузел: минимум усилий — максимум чистоты

  • Достаточно заменить шторку в душевой, обновить коврики и подобрать стильные держатели для полотенец. Всё - в едином стиле и без лишнего пластика.

Кухня — решающий фактор

  • Даже старая плитка заиграет с новыми наклейками или покраской. А смена фурнитуры, органайзеры и немного порядка делают даже недорогую кухню визуально современной.

Растения в интерьере

  • Суккуленты и другие неприхотливые виды добавляют "жизни" и ощущение заботы. Главное — стильные кашпо и умеренность.

Разделение пространства

  • Зонируйте: используйте свет, текстуры, мебель и перегородки, чтобы отделить рабочую зону от зоны отдыха. Даже в однушке можно создать функциональное ощущение "двушки".

Арт, который работает

  • Одна большая картина или модульная композиция, пара зеркал, панели под бетон или дерево — и квартира превращается в уютный арт-объект.

Немного технологий — и вы на шаг впереди

Смарт-лампы, управление светом с телефона, умный замок на входной двери — мелочи, которые дают ощущение современности и безопасности.

Сделав ставку на продуманный минимализм, вы потратите немного, но сможете повысить цену аренды в 1,5-2 раза. И жильцы, и вы — в выигрыше.

Уточнения

Аре́нда (лат. arrendare - отдавать внаём) — форма имущественного договора, при которой собственность передаётся во временное владение и пользование (или только во временное пользование) арендатору за арендную плату другому собственнику.

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Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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