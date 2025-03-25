Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Залог стабильности: РФ готова продолжать диалог с США
Челночный забег: атмосфера перед переговорами РФ и США
Миллионы наночастиц: что выделяют чайные пакетики и стоит ли этого бояться
Предвестник конфликта: Америка фиксирует увеличение военной мощи КНР
Не желают умирать: Украина фиксирует рекордное уклонение от мобилизации
Угроза под прикрытием: как распознать и обезвредить сорняк до вторжения
Судоходству быть: Россия и США добились соглашения по Черному морю
Ваш питомец пометил уголок? Вот что нужно сделать, чтобы избавиться от запаха раз и навсегда
Врач раскрыла секрет: какой лук полезнее для кишечника и иммунитета — красный или белый

Разводы, пятна, налёт? Один рецепт — и стекло снова как новое

2:33
Недвижимость

Стеклянные стены душевой кабины выглядят шикарно — до тех пор, пока на них не появляются разводы и матовый налёт. Белые пятна от жёсткой воды портят впечатление и упорно не хотят исчезать даже после нескольких чисток. Но есть способ избавиться от этой напасти — и не вспоминать о ней как минимум на пару недель.

Девушка в душе
Фото: freepik by user18526052, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Девушка в душе

Что нужно для идеальной чистоты

Для эффективной очистки вам понадобятся:

  • резиновые перчатки;
  • 9%-ный белый уксус;
  • пищевая сода;
  • бумажные полотенца;
  • губка или мягкая тряпка;
  • пульверизатор;
  • дистиллированная вода;
  • полотенце из микрофибры.

Пошаговая инструкция: без разводов и лишних усилий

Шаг 1. Подогрейте уксус

  • Налейте уксус в кастрюлю и разогрейте до горячего состояния (не доводите до кипения). Горячий уксус гораздо эффективнее справляется с минеральными отложениями.

Шаг 2. Прикрепите бумажные полотенца

  • Окуните бумажные полотенца в горячий уксус и плотно приложите к загрязнённому стеклу. Оставьте на 30-60 минут. В течение этого времени периодически смачивайте полотенца, чтобы они не пересохли.

Шаг 3. Обработка содой

  • Снимите полотенца, возьмите влажную губку и посыпьте её пищевой содой. Мягкими круговыми движениями обработайте стекло — сода вступит в реакцию с остатками уксуса, и налёт начнёт отслаиваться.

Шаг 4. Смывание и полировка

  • Тщательно промойте стекло дистиллированной водой и вытрите насухо микрофиброй. Это предотвратит новые разводы и придаст поверхности блеск.

Если налёт не уходит — используйте лимон

Разрежьте лимон пополам, посыпьте срез солью и потрите самые стойкие пятна. А затем — сбрызните стекло лимонным соком. Он не только очищает, но и работает как природный консервант: налёт появится не скоро.

Чтобы налёт не возвращался

  • Протирайте стекло после каждого душа: используйте резиновый скребок или тряпку — это занимает 30 секунд, но экономит часы уборки.
  • Мойте душевую кабину хотя бы раз в 2 недели: а лучше — каждую неделю.
  • Если вода в кране жёсткая, установите фильтр: он значительно уменьшит количество осадка.

Теперь вы знаете: душевые двери могут сиять, как новые — без лишней химии и лишних усилий.

Уточнения

Убо́рка (также чи́стка) — это комплекс действий, необходимый для обеспечения чистоты в промышленных, коммерческих и бытовых помещениях.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Настойка с характером: как хрен и имбирь превращают водку в нечто особенное
Еда и рецепты
Настойка с характером: как хрен и имбирь превращают водку в нечто особенное Аудио 
Плодородие сгорит вместе с мусором — что категорически нельзя добавлять в садовую золу
Садоводство, цветоводство
Плодородие сгорит вместе с мусором — что категорически нельзя добавлять в садовую золу Аудио 
Финиш электрической эры: Китай отказывается от электромобилей
Авто
Финиш электрической эры: Китай отказывается от электромобилей Аудио 
Популярное
Настойка с характером: как хрен и имбирь превращают водку в нечто особенное

Острая, пряная, согревающая — настойка на хрене и имбире станет украшением любого застолья. Как приготовить напиток с идеальным балансом вкуса?

Настойка с характером: как хрен и имбирь превращают водку в нечто особенное
Эти оладьи сметут со стола за секунду: главный секрет — в необычном сочетании картошки с секретным ингредиентом
Эти оладьи сметут со стола за секунду: главный секрет — в необычном сочетании картошки с секретным ингредиентом
После Оскара: Том Круз и Брэд Питт борются за главную актрису Голливуда
Плохие новости для дачников: вот кого можно встретить прямо на своем участке
Проект Як-242: несостоявшийся конкурент самолётов Ту-204 и МС-21 Дмитрий Плотников Однажды ещё что-нибудь произойдёт: Театр Моссовета вспомнил Сергея Юрского историями, юморесками и сценами из фильмов Анжела Якубовская Если интервенцию сменяет оккупация, значит, страна на грани гибели Сергей Лебедев
Чёрная дыра-монстр несётся к Млечному Пути: 300 тыс. км/с — учёные в шоке
Как заваривать кофе, чтобы он был полезным: новое исследование учёных
Не знаете, какую собаку завести в квартире? Вот 7 лучших вариантов
Не знаете, какую собаку завести в квартире? Вот 7 лучших вариантов
Последние материалы
Челночный забег: атмосфера перед переговорами РФ и США
Не желают умирать: Украина фиксирует рекордное уклонение от мобилизации
Угроза под прикрытием: как распознать и обезвредить сорняк до вторжения
Судоходству быть: Россия и США добились соглашения по Черному морю
Ваш питомец пометил уголок? Вот что нужно сделать, чтобы избавиться от запаха раз и навсегда
Врач раскрыла секрет: какой лук полезнее для кишечника и иммунитета — красный или белый
Отсутствие угрозы: США не видят начала ядерной программы Ирана
Дана Борисова рассказала об отношениях со своим возлюбленным
Нерушимый союз: стала известна оценка США дружбы между РФ, КНДР, Китаем и Ираном
Жерар Депардье на скамье подсудимых: подробности обвинений в сексуальных домогательствах
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.