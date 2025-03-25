Разводы, пятна, налёт? Один рецепт — и стекло снова как новое

Стеклянные стены душевой кабины выглядят шикарно — до тех пор, пока на них не появляются разводы и матовый налёт. Белые пятна от жёсткой воды портят впечатление и упорно не хотят исчезать даже после нескольких чисток. Но есть способ избавиться от этой напасти — и не вспоминать о ней как минимум на пару недель.
Фото: freepik by user18526052, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Девушка в душе
Что нужно для идеальной чистоты
Для эффективной очистки вам понадобятся:
резиновые перчатки;
9%-ный белый уксус;
пищевая сода;
бумажные полотенца;
губка или мягкая тряпка;
пульверизатор;
дистиллированная вода;
полотенце из микрофибры.
Пошаговая инструкция: без разводов и лишних усилий
Шаг 1. Подогрейте уксус
Налейте уксус в кастрюлю и разогрейте до горячего состояния (не доводите до кипения). Горячий уксус гораздо эффективнее справляется с минеральными отложениями.
Шаг 2. Прикрепите бумажные полотенца
Окуните бумажные полотенца в горячий уксус и плотно приложите к загрязнённому стеклу. Оставьте на 30-60 минут. В течение этого времени периодически смачивайте полотенца, чтобы они не пересохли.
Шаг 3. Обработка содой
Снимите полотенца, возьмите влажную губку и посыпьте её пищевой содой. Мягкими круговыми движениями обработайте стекло — сода вступит в реакцию с остатками уксуса, и налёт начнёт отслаиваться.
Шаг 4. Смывание и полировка
Тщательно промойте стекло дистиллированной водой и вытрите насухо микрофиброй. Это предотвратит новые разводы и придаст поверхности блеск.
Если налёт не уходит — используйте лимон
Разрежьте лимон пополам, посыпьте срез солью и потрите самые стойкие пятна. А затем — сбрызните стекло лимонным соком. Он не только очищает, но и работает как природный консервант: налёт появится не скоро.
Чтобы налёт не возвращался
Протирайте стекло после каждого душа: используйте резиновый скребок или тряпку — это занимает 30 секунд, но экономит часы уборки.
Мойте душевую кабину хотя бы раз в 2 недели: а лучше — каждую неделю.
Если вода в кране жёсткая, установите фильтр: он значительно уменьшит количество осадка.
Теперь вы знаете: душевые двери могут сиять, как новые — без лишней химии и лишних усилий.
Уточнения
Убо́рка (также чи́стка) — это комплекс действий, необходимый для обеспечения чистоты в промышленных, коммерческих и бытовых помещениях.