Разводы, пятна, налёт? Один рецепт — и стекло снова как новое

2:33 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Стеклянные стены душевой кабины выглядят шикарно — до тех пор, пока на них не появляются разводы и матовый налёт. Белые пятна от жёсткой воды портят впечатление и упорно не хотят исчезать даже после нескольких чисток. Но есть способ избавиться от этой напасти — и не вспоминать о ней как минимум на пару недель.

Фото: freepik by user18526052, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Девушка в душе

Что нужно для идеальной чистоты

Для эффективной очистки вам понадобятся:

резиновые перчатки;

9%-ный белый уксус;

пищевая сода;

бумажные полотенца;

губка или мягкая тряпка;

пульверизатор;

дистиллированная вода;

полотенце из микрофибры.

Пошаговая инструкция: без разводов и лишних усилий

Шаг 1. Подогрейте уксус

Налейте уксус в кастрюлю и разогрейте до горячего состояния (не доводите до кипения). Горячий уксус гораздо эффективнее справляется с минеральными отложениями.

Шаг 2. Прикрепите бумажные полотенца

Окуните бумажные полотенца в горячий уксус и плотно приложите к загрязнённому стеклу. Оставьте на 30-60 минут. В течение этого времени периодически смачивайте полотенца, чтобы они не пересохли.

Шаг 3. Обработка содой

Снимите полотенца, возьмите влажную губку и посыпьте её пищевой содой. Мягкими круговыми движениями обработайте стекло — сода вступит в реакцию с остатками уксуса, и налёт начнёт отслаиваться.

Шаг 4. Смывание и полировка

Тщательно промойте стекло дистиллированной водой и вытрите насухо микрофиброй. Это предотвратит новые разводы и придаст поверхности блеск.

Если налёт не уходит — используйте лимон

Разрежьте лимон пополам, посыпьте срез солью и потрите самые стойкие пятна. А затем — сбрызните стекло лимонным соком. Он не только очищает, но и работает как природный консервант: налёт появится не скоро.

Чтобы налёт не возвращался

Протирайте стекло после каждого душа: используйте резиновый скребок или тряпку — это занимает 30 секунд, но экономит часы уборки.

используйте резиновый скребок или тряпку — это занимает 30 секунд, но экономит часы уборки. Мойте душевую кабину хотя бы раз в 2 недели: а лучше — каждую неделю.

а лучше — каждую неделю. Если вода в кране жёсткая, установите фильтр: он значительно уменьшит количество осадка.

Теперь вы знаете: душевые двери могут сиять, как новые — без лишней химии и лишних усилий.

Уточнения

Убо́рка (также чи́стка) — это комплекс действий, необходимый для обеспечения чистоты в промышленных, коммерческих и бытовых помещениях.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.