Холодильник — не сауна: что происходит, когда вы кладёте еду, не остудив

Желание быстрее убрать кастрюлю с ужином может сыграть злую шутку. Горячая пища, поставленная в холодильник, не только влияет на работу самой техники, но и ускоряет порчу остальных продуктов.
Специалист по пищевой безопасности Гэвин Рен провел эксперимент, чтобы выяснить, как горячая еда влияет на температуру внутри бытового холодильника. Он установил три термодатчика: в ящике для овощей, на средней и верхней полке. Затем оставил дверь приоткрытой и поместил внутрь кастрюлю с теплым рисом.
Результаты оказались неожиданными. Если внизу температура осталась стабильной, то на верхней полке она поднялась до 18 °C — это почти в пять раз выше безопасной нормы. Холодильнику понадобилось четыре часа, чтобы вернуться к оптимальному температурному режиму.
"Это заставило бы что-то вроде молока испортиться в десять раз быстрее, чем обычно. И именно поэтому вы должны дать еде остыть, прежде чем положить ее в холодильник", — отметил Гэвин Рен.
Прибор устроен так, чтобы поддерживать температуру ниже 4 °C - именно в таких условиях рост бактерий минимален. Но если поставить внутрь горячее блюдо, температура резко подскакивает. В результате:
Особенно опасна температура в диапазоне от 4 до 60 °C — это так называемая "опасная зона", в которой микроорганизмы чувствуют себя максимально комфортно. А это уже вопрос не только свежести, но и безопасности.
Перед тем как убирать пищу на хранение, стоит дать ей остыть до комнатной температуры. Чтобы ускорить процесс:
Такой подход снизит риск порчи продуктов и избавит от лишней нагрузки на холодильник.
Холоди́льник - устройство, поддерживающее низкую температуру в теплоизолированной камере.
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