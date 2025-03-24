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Холодильник — не сауна: что происходит, когда вы кладёте еду, не остудив

2:27
Недвижимость

Желание быстрее убрать кастрюлю с ужином может сыграть злую шутку. Горячая пища, поставленная в холодильник, не только влияет на работу самой техники, но и ускоряет порчу остальных продуктов.

Молоко в холодильнике
Фото: commons.wikimedia. org by jeffreyw, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Молоко в холодильнике

Горячая точка: как один поступок может испортить всё содержимое холодильника

Специалист по пищевой безопасности Гэвин Рен провел эксперимент, чтобы выяснить, как горячая еда влияет на температуру внутри бытового холодильника. Он установил три термодатчика: в ящике для овощей, на средней и верхней полке. Затем оставил дверь приоткрытой и поместил внутрь кастрюлю с теплым рисом.

Результаты оказались неожиданными. Если внизу температура осталась стабильной, то на верхней полке она поднялась до 18 °C — это почти в пять раз выше безопасной нормы. Холодильнику понадобилось четыре часа, чтобы вернуться к оптимальному температурному режиму.

"Это заставило бы что-то вроде молока испортиться в десять раз быстрее, чем обычно. И именно поэтому вы должны дать еде остыть, прежде чем положить ее в холодильник", — отметил Гэвин Рен.

Что происходит в холодильнике при резком нагреве

Прибор устроен так, чтобы поддерживать температуру ниже 4 °C - именно в таких условиях рост бактерий минимален. Но если поставить внутрь горячее блюдо, температура резко подскакивает. В результате:

  • Бактерии размножаются активнее.
  • Мясо, молочные продукты и яйца портятся быстрее.
  • Нагрузка на компрессор возрастает, что сокращает срок службы техники.

Особенно опасна температура в диапазоне от 4 до 60 °C — это так называемая "опасная зона", в которой микроорганизмы чувствуют себя максимально комфортно. А это уже вопрос не только свежести, но и безопасности.

Как охлаждать еду правильно

Перед тем как убирать пищу на хранение, стоит дать ей остыть до комнатной температуры. Чтобы ускорить процесс:

  • Переложить еду в мелкие контейнеры;
  • Не накрывать крышкой сразу — это задерживает тепло;
  • Поставить ёмкость в холодную воду или ледяную баню;
  • Использовать вентилятор или приточную вентиляцию для лучшего охлаждения.

Такой подход снизит риск порчи продуктов и избавит от лишней нагрузки на холодильник.

Уточнения

Холоди́льник - устройство, поддерживающее низкую температуру в теплоизолированной камере.

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Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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