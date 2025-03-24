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Жарко, скользко, неудобно: топ-3 тканей для постельного белья, которые вам точно не нужны

2:32
Недвижимость

Вы когда-нибудь просыпались посреди ночи от жара или зуда? Возможно, это связано с материалом постельного белья. Оказывается, не все ткани идеально подходят для сна, даже если они выглядят красиво и привлекательно. Мы расскажем, какие материалы стоит избегать, чтобы обеспечить себе комфорт и здоровый сон.

Сон
Фото: freepik.com by gpointstudio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Сон

Полиэстер — источник неудобства

Полиэстер — это, пожалуй, один из самых распространённых материалов для постельного белья. Но если вам важно дышащее и комфортное постельное белье, лучше держаться от полиэстера подальше. Этот синтетический материал не пропускает воздух, что приводит к перегреву и повышенному потоотделению. Для чувствительной кожи он может стать настоящим кошмаром, вызывая зуд и раздражение. Лучше выбирать натуральные ткани, такие как хлопок или лен, которые не только приятны на ощупь, но и идеально регулируют температуру тела.

Микрофибра — скользкая ловушка

Микрофибра выглядит мягкой и приятной на ощупь, но на практике это совсем не так удобно. Этот материал тоже не дышит, а значит, летом вы будете перегреваться и потеть, а зимой — замерзать. Кроме того, микрофибра плохо удерживает постельное белье на месте, и ночью оно постоянно скользит. Это может мешать спокойному сну и создавать дискомфорт.

Искусственный атлас — для красоты, но не для сна

Атлас из искусственных волокон выглядит роскошно, но не стоит полагаться на его практичность. Он быстро скользит и не держится на месте, а также очень легко повреждается. Так же как и полиэстер, атлас сохраняет тепло и не даёт коже "дышать", что делает его не лучшим выбором для ночного отдыха.

Лабиринт химии: будьте осторожны с незнакомыми материалами

Когда вы выбираете постельное белье, обратите внимание на этикетку. Если на ней указана сложная химическая маркировка или название незнакомого материала, лучше проявить осторожность. Натуральные ткани всегда будут лучшим выбором — они не только создадут комфортный микроклимат для вашего сна, но и будут щадящими для кожи.

В общем, не стоит экономить на постельном белье, если вам важен качественный отдых. Выбирайте натуральные материалы, такие как хлопок или лен, и избегайте синтетических тканей, которые могут повлиять на ваш сон и даже здоровье.

Уточнения

Постельное бельё — изделия из ткани, используемые для обустройства постели. 

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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