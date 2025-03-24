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Насыщенные цвета и натуральность: эти шторы будут в тренде следующие десять лет

1:20
Недвижимость

Шторы не просто фон, а полноценный элемент интерьера, влияющий на стиль, свет и даже воздух в доме. В 2025 году на первый план выходят натуральные ткани — лён и переработанный полиэстер. Они не собирают пыль, подходят для аллергиков и выглядят дорого.

Прозрачные льняные шторы
Фото: commons.wikimedia. org by Posh Living, LLC, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Прозрачные льняные шторы

Вместо классического тюля лучше выбирать римские шторы из джута и льна с тонкими природными узорами. Для кухни идеальны ткани с тефлоновой пропиткой, отталкивающей влагу и жир.

В цветах ставку в 2025 лучше делать на сложные пудровые оттенки (Dusty Mauve, Foggy Grey), акцентные изумрудный, терракотовый, горчичный и принты с 3D-эффектом. В маленьких комнатах шторы в тон стен помогут визуально расширить пространство.

Длина от пола до потолка делает комнату выше, асимметрия добавляет динамики, а ровные мягкие складки заменяют пышные сборки.

Что точно пора менять?

Пёстрые узоры, дешевые пластиковые карнизы и тёмные шторы в плохо освещённых комнатах. Если хотите современный интерьер, выбирайте натуральные ткани, скрытые карнизы и лаконичный дизайн. 

Уточнения

Што́ры занавески — общее наименование бытовых функционально-декоративных оконных или дверных занавесей из тканевых и иных материалов.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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