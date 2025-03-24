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Ванная комната превратится в пещеру: 5 ошибок, которых нужно избегать

2:37
Недвижимость

Каждое утро начинается с ванной комнаты. Но вместо бодрящего заряда вас встречает мрачное, тесное пространство, где каждый предмет будто давит на вас? Проблема не в размере — а в ошибках, которые делают даже просторную ванную неуютной.

ванная
Фото: https://commons.wikimedia.org by Jesse James, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
ванная

1. Тёмная плитка — ловушка для света

Чёрные и тёмные покрытия выглядят стильно… в теории. На деле они превращают ванную в тесную пещеру. Свет поглощается, стыки плитки визуально дробят стены, а уборка становится бесконечной — каждая капля воды и следы мыла сразу заметны. Лучше выбирать светлую плитку крупного формата с матовой текстурой. 

2. Громоздкая душевая кабина

Закрытая кабина с рифлеными стёклами превращает ванную в тесный чулан. Матовое стекло создаёт эффект "грязного аквариума", а массивные бортики разбивают пространство. Альтернатива — прозрачные стеклянные перегородки или вовсе открытая душевая зона с наклонным сливом. 

3. Подвесные шкафы, которые крадут метры

Громоздкие шкафчики над раковиной зрительно "давят" и снижают высоту потолков. Открытые полки тоже не выход — со временем они превращаются в хаос из бутылочек и тюбиков. Решение? Встроенные ниши в стене с отделкой под цвет плитки и высокий шкаф-колонна с зеркальными фасадами. Они незаметны, но вместительны.

4. Неправильное освещение — враг красоты

Горизонтальные лампы над зеркалом делают лицо уставшим, создавая резкие тени. А холодный свет превращает кожу в бледную. Лучший вариант — мягкая светодиодная подсветка вокруг зеркала и тёплые светильники по бокам. Они создадут мягкий рассеянный свет без искажений.

5. Мелкий декор, который загромождает пространство

Ракушки, статуэтки, разноцветные коврики и крошечные свечи — всё это больше напоминает витрину сувенирной лавки, чем стильную ванную. Минимализм — ваш друг. Один стильный флакон для мыла, натуральные аксессуары и однотонные полотенца — вот что создаёт ощущение порядка.

Обновить ванную не так сложно: достаточно заменить несколько предметов и правильно подобрать освещение. Пространство станет светлее, уютнее и современнее. Главное — убрать всё лишнее и не бояться перемен.

Уточнения

Ванная комната, ванная, мыльня — помещение, где находится ванна, в квартире или жилом доме, предназначенное для купания или принятия душа (душевая).

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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