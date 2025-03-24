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Как правильно стирать обувь: 5 шагов, чтобы избежать неприятностей

1:30
Недвижимость

Если обувь выглядит грязной, стирка в машине может стать быстрым решением. Но перед этим важно проверить ярлык: не каждая пара выдержит такую обработку.

стирка
Фото: https://commons.wikimedia.org by Dejan Krsmanovic, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
стирка

Модели из хлопка, полиэстера и холста, как правило, переносят стирку без проблем, но риск всегда есть. Некоторые игнорируют запреты и стирают даже ту обувь, которая по инструкции должна чиститься вручную. Иногда это проходит без последствий, но в некоторых случаях обувь теряет форму, а подошва отклеивается.

Чтобы этого не случилось, важно правильно подготовить обувь. Сначала снимите шнурки и стельки, их лучше стирать отдельно. Очистите подошву от грязи, песка и мелких камней, иначе вся эта грязь будет крутиться в барабане.

Для защиты обуви используйте специальный сетчатый мешок. Если его нет, можно положить в машинку старые полотенца, которые смягчат удары и предотвратят повреждения.

Выбирайте деликатный режим стирки, используйте холодную воду и минимальный отжим или вовсе отключите его. Для чистки лучше применять порошок, так как жидкие средства могут оставлять разводы в ткани.

После стирки не сушите обувь на батарее или под прямыми солнечными лучами — высокая температура может её деформировать. Вставьте внутрь бумажные полотенца или газеты, чтобы впитать влагу и сохранить форму. 

Уточнения

Стира́льная маши́на — автономная установка для стирки текстильных изделий (одежды, нижнего и постельного белья, сумок и других вещей), а также иногда обуви.

Обувь — элемент одежды. Надевается на ноги. Применяется в первую очередь для тепловой и механической защиты ног.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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