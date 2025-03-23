Удлинителям прозвучал похоронный звон: вот что придёт им на смену

Традиционные удлинители скоро могут уйти в прошлое — на смену им приходят умные розетки, предлагающие гораздо больше удобства и безопасности.
Помимо привычных функций, такие устройства оснащены USB-портами и позволяют управлять подключёнными приборами через мобильное приложение.
Вы можете включать и выключать каждую розетку отдельно, контролировать энергопотребление, а также программировать работу устройств по расписанию.
Ещё одно преимущество — защита от скачков напряжения, что предотвращает поломку техники. А если ваш дом уже оснащён голосовыми помощниками, умные розетки легко интегрируются с Alexa, Siri или Google Assistant, обеспечивая ещё больший комфорт.
С такими возможностями классическим удлинителям действительно может прозвучать "похоронный звон", пишет журнал ireceptar.
Электрический удлинитель — электротехническое устройство, предназначенное для подключения электроприборов в местах, удалённых от стационарных розеток.
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