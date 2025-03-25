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Раскрыт секрет роскошных штор: преображаем интерьер без лишних затрат

2:20
Недвижимость

Оформление окон — один из самых быстрых способов преобразить интерьер. Шторы не только регулируют освещение, но и придают комнате визуальную глубину благодаря текстуре и форме. Однако при ограниченном бюджете шторы могут выглядеть менее эффектно. Но есть несколько простых приёмов, которые помогут сделать даже недорогие шторы более стильными и дорогими. Ими поделилось издание housedigest.com.

Прозрачные льняные шторы
Фото: commons.wikimedia. org by Posh Living, LLC, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Прозрачные льняные шторы
  1. Правильное расположение штор. Один из ключевых моментов — это расположение штор. Если повесить их слишком низко, пространство будет казаться меньше, а шторы — дешевле. Оптимальное решение — повесить их как можно ближе к потолку. Для достижения гармоничного вида старайтесь оставлять 4-6 дюймов от потолка до верхнего края штор. Также важно, чтобы шторы достигали пола или были немного длиннее. Это создаст ощущение элегантности и роскоши.
  2. Выбор карниза. Карниз играет важную роль в оформлении окон. Слишком узкий карниз может визуально уменьшить окно, а слишком маленький — не справиться с весом штор. Выбирайте карниз, который шире окна на 1-2 фута с каждой стороны, чтобы шторы выглядели пышными и свободными. Диаметр карниза должен быть не менее 1 дюйма для надёжности.
  3. Кольца для штор - ещё один способ сделать шторы более привлекательными. Они добавляют шторам стильный акцент и позволяют регулировать длину штор, если они немного коротковаты. Кольца должны быть в тон шторам или карнизу, чтобы создать гармоничный образ.
  4. Дополнительные элементы. Для создания завершённого образа можно использовать декоративные подхваты или ленты. Они добавят шторам изюминку и сделают их более выразительными. Также можно обратить внимание на цвет и текстуру штор. Выбирайте ткани с интересными узорами или фактурой, которые будут гармонировать с общим стилем интерьера.

Следуя этим простым советам, вы сможете сделать свои шторы не только функциональными, но и стильными, придав интерьеру неповторимый шарм и уют.

Уточнения

Што́ры занавески — общее наименование бытовых функционально-декоративных оконных или дверных занавесей из тканевых и иных материалов.
 

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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