5 деталей, которые делают квартиру дороже — без ремонта и дизайнеров

Скучные типовые интерьеры — частая история. Одинаковая мебель, блеклые стены, предсказуемый декор. В результате даже уютная квартира выглядит, как копия чужого жилья. Но всё можно изменить — и без огромных вложений.
Есть несколько простых приёмов, которые добавят вашему дому стиля, уюта и ощущения роскоши.
Правильный запах способен многое: снять усталость, создать настроение и даже сформировать образ дома. Ненавязчивые благородные ноты делают пространство "дороже" и уютнее.
Ищите домашние парфюмы с древесными, пряными или цветочными акцентами. Альтернатива — ароматические свечи, которые работают до 6 часов, создавая атмосферу, как в дизайнерских отелях.
Не нужно превращать квартиру в музей. Достаточно всего одной детали с историей — и пространство приобретает характер.
Это может быть старинная шкатулка, винтажная картина, изящная ваза или даже кресло. Главное — чтобы вещь выделялась и выглядела уместно.
Гостиная начинается с дивана. Если он выглядит дорого, то и вся обстановка воспринимается солиднее.
Лучше выбрать крупную модель — так всем будет удобно. Обратите внимание на обивку: качественная ткань или эко-кожа добавят статусности. Дёшево выглядящий материал испортит впечатление даже от стильного дизайна.
Дополнительное освещение творит чудеса. Торшер средней ценовой категории может преобразить интерьер, добавив уюта и визуального тепла.
Особенно эффектно он смотрится в углу гостиной или возле кресла. Вечером создаёт мягкое, расслабляющее освещение. И подходит под любой стиль — от сканди до неоклассики.
Минимализм — это всегда "дорого". Пространство без визуального шума кажется чище, чище и элегантнее. Но важно не перепутать лаконичность с пустотой.
Решение — продуманная система хранения. Уберите всё лишнее с виду, и вы удивитесь, как преобразится атмосфера.
Интерье́р (фр. intérieur < лат. interior - внутренний мир, из лат. intrа - внутри) — в теории архитектурной композиции — вид изнутри на какой-либо объект, противоположно понятию экстерьер — вид снаружи на здание, сооружение.
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