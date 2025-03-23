5 деталей, которые делают квартиру дороже — без ремонта и дизайнеров

2:35 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Скучные типовые интерьеры — частая история. Одинаковая мебель, блеклые стены, предсказуемый декор. В результате даже уютная квартира выглядит, как копия чужого жилья. Но всё можно изменить — и без огромных вложений.

Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian Интерьер спальни

Есть несколько простых приёмов, которые добавят вашему дому стиля, уюта и ощущения роскоши.

1. Домашний аромат — как визитная карточка

Правильный запах способен многое: снять усталость, создать настроение и даже сформировать образ дома. Ненавязчивые благородные ноты делают пространство "дороже" и уютнее.

Ищите домашние парфюмы с древесными, пряными или цветочными акцентами. Альтернатива — ароматические свечи, которые работают до 6 часов, создавая атмосферу, как в дизайнерских отелях.

2. Один предмет антиквариата — и интерьер заиграл

Не нужно превращать квартиру в музей. Достаточно всего одной детали с историей — и пространство приобретает характер.

Это может быть старинная шкатулка, винтажная картина, изящная ваза или даже кресло. Главное — чтобы вещь выделялась и выглядела уместно.

3. Стильный диван — центр композиции

Гостиная начинается с дивана. Если он выглядит дорого, то и вся обстановка воспринимается солиднее.

Лучше выбрать крупную модель — так всем будет удобно. Обратите внимание на обивку: качественная ткань или эко-кожа добавят статусности. Дёшево выглядящий материал испортит впечатление даже от стильного дизайна.

4. Торшер — уютный акцент и игра света

Дополнительное освещение творит чудеса. Торшер средней ценовой категории может преобразить интерьер, добавив уюта и визуального тепла.

Особенно эффектно он смотрится в углу гостиной или возле кресла. Вечером создаёт мягкое, расслабляющее освещение. И подходит под любой стиль — от сканди до неоклассики.

5. Лаконичность и порядок — признак продуманного вкуса

Минимализм — это всегда "дорого". Пространство без визуального шума кажется чище, чище и элегантнее. Но важно не перепутать лаконичность с пустотой.

Решение — продуманная система хранения. Уберите всё лишнее с виду, и вы удивитесь, как преобразится атмосфера.

Уточнения

Интерье́р (фр. intérieur < лат. interior - внутренний мир, из лат. intrа - внутри) — в теории архитектурной композиции — вид изнутри на какой-либо объект, противоположно понятию экстерьер — вид снаружи на здание, сооружение.



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