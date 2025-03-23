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Кажется стильно, а ощущается пусто: этот цвет делает дом неживым

1:58
Недвижимость

Вы наверняка замечали: вроде интерьер стильный, мебель дорогая, отделка продуманная — а атмосферы нет. Комната выглядит стерильно, как больничный коридор. Часто причина в цвете, который многие по привычке считают "универсальным".

Гостиная
Фото: commons.wikimedia.org by Tim Collins, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Гостиная

Речь о чистом холодном сером — том самом, который десятилетиями доминировал в каталогах, блогах и шоурумах.

Проблема не в моде, а в восприятии. Человек инстинктивно тянется к тому, что напоминает природу: древесные оттенки, теплый свет, мягкие землистые тона. Серый в чистом виде выбивается из этой картины — он визуально охлаждает пространство, гасит свет и делает даже солнечную комнату унылой.

Почему серый так популярен?

Потому что существует устойчивый миф: якобы он "нейтральный" и подходит ко всему. Но в реальности серый — один из самых капризных оттенков. Он требует грамотного освещения, качественного текстиля, акцентов и материалов. Без этого даже дизайнерская мебель на фоне серых стен теряет характер.

Что делать, если серый уже выбран?

  • Добавьте текстуры: дерево, лен, плетёные элементы, мягкие ткани.

  • Используйте свет: тёплое освещение, свечи, торшеры.

  • Подключите декор: картины в деревянных рамах, книги, глиняные вазы.

Если всё только начинается — рассмотрите более тёплые нейтралы: оливковый, терракотовый, молочный. Даже оттенки серого можно выбрать "живыми" — с подтоном: дымчато-голубым, серо-зелёным, цветом мокрого асфальта. Они создают глубину и не отталкивают.

Запомните: уют — не про моду, а про ощущения. Иногда одну свечу или торшер с жёлтым светом достаточно, чтобы комната перестала быть просто интерьером и стала — вашим пространством.

Уточнения

Кварти́ра (от нем. Quartier) — один из видов жилого помещения, состоящий из одной или нескольких смежных комнат, в некоторых случаях с отдельным наружным входом (выходом), составляющее отдельную часть дома (многоквартирного).
 

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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