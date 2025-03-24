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Скромная деталь, которая делает лестницу безопасной и стильной

2:48
Недвижимость

Вы удивитесь, но даже такой, казалось бы, простой элемент, как балясина, может полностью изменить восприятие лестницы или балкона. Она не только служит опорой и защищает от падения, но и становится важной частью интерьера. А благодаря разнообразию форм и материалов, балясины могут быть как почти незаметным дополнением, так и ярким акцентом.

балясины
Фото: https://commons.wikimedia.org by Ziko-C, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
балясины

Что такое балясина

Балясины — это вертикальные опоры, соединяющие перила с основанием. Они закрывают лишнее открытое пространство, делая конструкцию безопасной. Ещё в древней Ассирии на барельефах встречались изображения таких элементов. А в архитектуре эпохи Возрождения они стали настоящим декоративным украшением зданий.

Каждая балясина состоит из трёх частей:

  • Основание, которое крепится в нижнюю часть (подбалясенник).
  • Декоративная средняя часть.
  • Верхняя опорная часть, соединяющаяся с перилами.

Виды балясин: какой материал выбрать

Материал балясин напрямую влияет не только на внешний вид, но и на долговечность всей конструкции.

  • Деревянные. Универсальный вариант: подходит как для классических интерьеров, так и для современных лофтов. Используются бук, дуб, ясень, лиственница. Их можно украшать резьбой и окрашивать. Однако дерево боится влаги, температуры и вредителей.
  • Металлические. Надёжные и прочные. Бывают литые, кованые и в виде прутьев. Особенно эффектно смотрятся в стиле хай-тек, лофт, барокко. Но требуют антикоррозийной обработки.
  • Бетонные. Идеальны для массивных лестниц или уличных конструкций. Устойчивы к погоде, но очень тяжёлые и устанавливаются только с помощью профессионалов.
  • Каменные. Из гранита или мрамора — это не просто балясина, а арт-объект. Впишутся в роскошные интерьеры, служат десятилетиями. Альтернатива — искусственный камень: дешевле, разнообразнее, но менее устойчив.
  • Гипсовые. Только для помещений. Экологичный материал с богатым выбором форм. Элегантны, но тяжёлые и чувствительны к влаге.

Как выбрать

При выборе балясин важно учитывать:

  • Место установки (внутри или снаружи).
  • Общий стиль интерьера.
  • Бюджет.
  • Материал и форму лестницы.

Количество, высота и размер балясин зависят от габаритов конструкции. Лучше доверить расчёты специалистам — это не просто деталь, а важная часть архитектуры дома.

Уточнения

Интерье́р (фр. intérieur < лат. interior - внутренний мир, из лат. intrа - внутри) — в теории архитектурной композиции — вид изнутри на какой-либо объект, противоположно понятию экстерьер — вид снаружи на здание, сооружение.

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Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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