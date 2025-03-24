Минимализм на природе: почему все хотят жить в доме-амбаре

1:46 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Вы удивитесь, но обычный амбар может стать стильным и комфортным домом. Барнхаус — это не про деревенскую простоту, а про современную эстетику, удобство и индивидуальность.

Фото: https://commons.wikimedia.org by P.R.Schreyner, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ барнхаус

Название стиля происходит от английского слова barn — "амбар". Однако, в новой интерпретации это вовсе не хозяйственная постройка, а уютное, продуманное до мелочей жилище.

По форме такие дома действительно напоминают амбары — с двускатной крышей, лаконичным фасадом и минимализмом в деталях. Этот стиль называют "лофтом на природе": и по духу, и по времени появления — середина XX века — они очень близки.

Почему барнхаус выбирают и сегодня

В первую очередь — за простоту и гибкость. Такие дома легко адаптируются под любой бюджет, а благодаря лаконичному дизайну всегда выглядят актуально. Главное — правильно подобрать материалы и детали.

Из чего строят барнхаусы:

Дерево. Классика стиля. При грамотной отделке древесина служит долго и придаёт дому уют. Чаще всего используют краску терракотовых или кирпичных оттенков — максимально близких к природным.

Камень. Подходит для холодных регионов. Он устойчив к погодным условиям, выглядит солидно и современно, но стоит дороже.

Металл. Отличный вариант для создания индустриального акцента. Тёмный фасад и крыша в тон приближают дом к стилю лофт, при этом металл практичен и долговечен.

Хотите дом, который будет выглядеть модно и при этом легко впишется в любую локацию? Барнхаус может стать тем самым решением.

Уточнения

Диза́йн (от англ. design - рисовать, чертить, задумывать, а также проект, план, рисунок) — деятельность по проектированию эстетических свойств промышленных изделий ("художественное конструирование"), а также результат этой деятельности (например, в таких словосочетаниях, как "дизайн автомобиля").



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