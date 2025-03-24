Минимализм на природе: почему все хотят жить в доме-амбаре

Вы удивитесь, но обычный амбар может стать стильным и комфортным домом. Барнхаус — это не про деревенскую простоту, а про современную эстетику, удобство и индивидуальность.
Название стиля происходит от английского слова barn — "амбар". Однако, в новой интерпретации это вовсе не хозяйственная постройка, а уютное, продуманное до мелочей жилище.
По форме такие дома действительно напоминают амбары — с двускатной крышей, лаконичным фасадом и минимализмом в деталях. Этот стиль называют "лофтом на природе": и по духу, и по времени появления — середина XX века — они очень близки.
В первую очередь — за простоту и гибкость. Такие дома легко адаптируются под любой бюджет, а благодаря лаконичному дизайну всегда выглядят актуально. Главное — правильно подобрать материалы и детали.
Хотите дом, который будет выглядеть модно и при этом легко впишется в любую локацию? Барнхаус может стать тем самым решением.
Диза́йн (от англ. design - рисовать, чертить, задумывать, а также проект, план, рисунок) — деятельность по проектированию эстетических свойств промышленных изделий ("художественное конструирование"), а также результат этой деятельности (например, в таких словосочетаниях, как "дизайн автомобиля").
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Китай пересматривает свою стратегию в автоиндустрии, переходя от электромобилей к гибридам, чтобы адаптироваться к новым рыночным условиям.