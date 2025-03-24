Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Ждуны в подвалах и дроны на оптоволокне: с чем сталкиваются связисты Ахмата в Судже
Финансовая подушка и квартира мечты: стало известно, на что копят казахстанцы
Никаких сложностей: готовим салат с фасолью, помидорами и вкуснейшей заправкой
Когда археология становится опасной: как Рукопись 512 привела к исчезновению исследователя
Забудьте о приседаниях: это румынское упражнение преобразит ноги и укрепит спину
Без штрафов — без налога? Водителям предложили неожиданный бонус
Случайностей не бывает: кто запустил две вспышки и устроил массовый сбой во Вселенной
Из кислых — в самые сладкие: готовим секретный коктейль для настоящих помидоров
Не только несёт, но и питает: рюкзак будущего уже здесь

Минимализм на природе: почему все хотят жить в доме-амбаре

1:46
Недвижимость

Вы удивитесь, но обычный амбар может стать стильным и комфортным домом. Барнхаус — это не про деревенскую простоту, а про современную эстетику, удобство и индивидуальность.

барнхаус
Фото: https://commons.wikimedia.org by P.R.Schreyner, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
барнхаус

Название стиля происходит от английского слова barn — "амбар". Однако, в новой интерпретации это вовсе не хозяйственная постройка, а уютное, продуманное до мелочей жилище.

По форме такие дома действительно напоминают амбары — с двускатной крышей, лаконичным фасадом и минимализмом в деталях. Этот стиль называют "лофтом на природе": и по духу, и по времени появления — середина XX века — они очень близки.

Почему барнхаус выбирают и сегодня

В первую очередь — за простоту и гибкость. Такие дома легко адаптируются под любой бюджет, а благодаря лаконичному дизайну всегда выглядят актуально. Главное — правильно подобрать материалы и детали.

Из чего строят барнхаусы:

  • Дерево. Классика стиля. При грамотной отделке древесина служит долго и придаёт дому уют. Чаще всего используют краску терракотовых или кирпичных оттенков — максимально близких к природным.
  • Камень. Подходит для холодных регионов. Он устойчив к погодным условиям, выглядит солидно и современно, но стоит дороже.
  • Металл. Отличный вариант для создания индустриального акцента. Тёмный фасад и крыша в тон приближают дом к стилю лофт, при этом металл практичен и долговечен.

Хотите дом, который будет выглядеть модно и при этом легко впишется в любую локацию? Барнхаус может стать тем самым решением.

Уточнения

Диза́йн (от англ. design - рисовать, чертить, задумывать, а также проект, план, рисунок) — деятельность по проектированию эстетических свойств промышленных изделий ("художественное конструирование"), а также результат этой деятельности (например, в таких словосочетаниях, как "дизайн автомобиля").

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Как избавиться от проволочника без ядов и химии — проверенные ловушки
Садоводство, цветоводство
Как избавиться от проволочника без ядов и химии — проверенные ловушки Аудио 
Фисташки заменят очки? Учёные раскрыли неожиданный эффект
Здоровье
Фисташки заменят очки? Учёные раскрыли неожиданный эффект Аудио 
Когда сажать горох? Не дожидайтесь тепла — действует другая схема
Садоводство, цветоводство
Когда сажать горох? Не дожидайтесь тепла — действует другая схема
Популярное
Финиш электрической эры: Китай отказывается от электромобилей

Китай пересматривает свою стратегию в автоиндустрии, переходя от электромобилей к гибридам, чтобы адаптироваться к новым рыночным условиям.

Финиш электрической эры: Китай отказывается от электромобилей
Эта черепаха уже в российских реках — и лучше держаться от неё подальше
Эта черепаха уже в российских реках — и лучше держаться от неё подальше
Не рвите одуванчики с корнем: они делают для огорода больше, чем вы
Учёные ликуют: найдено то, что заменит нефть и газ — $92 млрд под землёй
Сводка с фронта: ВСУ продолжают самоубийственные атаки на Белгород, ВС РФ идут на Сумы Дмитрий Плотников
Удивительное преображение: похудевший на 100 кг сын Сафронова предлагает запретить продажу чипсов людям до 21 года
Почему ваша собака наклоняет голову, когда вы с ней разговариваете? Это не просто милая привычка
Жёсткий или мягкий чемодан? Ответ, который вас удивит
Жёсткий или мягкий чемодан? Ответ, который вас удивит
Последние материалы
Финансовая подушка и квартира мечты: стало известно, на что копят казахстанцы
Когда археология становится опасной: как Рукопись 512 привела к исчезновению исследователя
Забудьте о приседаниях: это румынское упражнение преобразит ноги и укрепит спину
Никаких сложностей: готовим салат с фасолью, помидорами и вкуснейшей заправкой
Минимализм на природе: почему все хотят жить в доме-амбаре
Не только несёт, но и питает: рюкзак будущего уже здесь
Случайностей не бывает: кто запустил две вспышки и устроил массовый сбой во Вселенной
Из кислых — в самые сладкие: готовим секретный коктейль для настоящих помидоров
Без штрафов — без налога? Водителям предложили неожиданный бонус
США предложат Турции сделку: F-35 в обмен на отказ от С-400
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.